Χρηματιστήριο: Στήριξη στις 23020 – Τα βλέμματα στραμμένα στα στοιχεία για το ΑΕΠ

Υποχώρηση κατά 0,52% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2340,49 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 240,1 εκ. ευρώ. Τα θετικά ακούσματα από τον πόλεμο στο Λίβανο είχαν σαν αποτέλεσμα να ξεκινήσουν με θετική διάθεση οι αγοραστές οδηγώντας από νωρίς το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2365 μονάδων . Όμως, σύντομα οι πληροφορίες για ένταση στη Μ. Ανατολή επανήλθαν με το σκηνικό να αντιστρέφεται και τους πωλητές να αναλαμβάνουν την υπεροπλία, οδηγώντας το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και στο χαμηλό ημέρας στις δημοπρασίες με ρευστοποιήσεις τραπεζών κυρίως. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,705% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,52%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-2,99%). Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (-2,28%), το Jumbo (-1,04%), η Cenergy (-0,48%), ο Τιτάν (- 1,40%), ο Σαράντης (-2,21%), η ΕΛΧΑ (-2,09%), η Aegean (-1,62%), η Optima (--0,78%) και η Κύπρου (-0,32%). Στο αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,10%), η ΔΕΗ (+0,47%), η ΕΕΕ (+2,57%), η Allwyn (+1,59%), η ΜΟΗ (+0,76%), η Lamda (+0,49%), o Aktor (+0,40%) και το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+2,33%). Απολογιστικά, 43 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 68 εκείνων που υποχώρησαν..

Στις 12μμ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία του ΑΕΠ για το 1ο τρίμηνο, ενώ στις 3.30μμ ανακοινώνονται στις ΗΠΑ τα στοιχεία της αγοράς εργασίας του Μαΐου. Ο Γ.Δ. παραβίασε και την ασθενή στήριξη των 2350 μονάδων. Καθοριστική η στήριξη των στις 2320 μονάδες. Πλησιέστερη αντίσταση στις 2360 μονάδες