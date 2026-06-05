Στρατηγική Συμφωνία μεταξύ ONEX Elefsis Port & Logistics Center και του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας – Μπριζ

Η ONEXElefsisPort & LogisticsCenter και ο Διεθνής Λιμένας Αμβέρσας – Μπριζ υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας που αφορά στην ανάπτυξη κρίσιμων λιμενικών υποδομών και συνδεδεμένων υποδομών Logistics. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του Ομίλου ONEX στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια, της Πρέσβεως των ΗΠΑ κας KimberlyGuilfoyle και του Πρέσβη του Βασιλείου του Βελγίου κ. MarcCalcoen.

Η συμφωνία εγκαινιάζει τον «Μπλε Διάδρομο», μια νέα, ισχυρή εμπορική αρτηρία που εκτείνεται από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο έως τη Μαύρη Θάλασσα. Βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου λιμενικών υποδομών σε περιοχές στρατηγικής σημασίας. Η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ONEXElefsisPort & LogisticsCenter και του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας – Μπριζ αντανακλά τους διαχρονικούς δεσμούς που ενώνουν την Ελλάδα με το Βέλγιο και ενισχύει τη γεωστρατηγική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Ο «Μπλε Διάδρομος» αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στο δίκτυο υποδομών ενεργειακής και εφοδιαστικής ασφάλειας ολόκληρης της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ONEX, κ. Πάνος Ξενοκώστας ανέδειξε τη σημασία που έχει η συμφωνία για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ: «Η συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του μεγάλου οράματός για μια Ελλάδα ασφαλή και ισχυρή, σε μια Ευρώπη που δεν θα ακολουθεί, αλλά θα διαμορφώνει τις διεθνείς εξελίξεις. Για να γίνει αυτό χρειάζονται επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές όπως είναι οι Λιμένες. Η σημερινή κρίση στο Ιράν λειτουργεί ως μια ηχηρή – ίσως και τελευταία – προειδοποίηση της ανάγκης να δράσουμε άμεσα. Υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ο «Μπλε Διάδρομος» στοχεύει να αποτελέσει μια θαλάσσια λεωφόρο ενεργειακής και εφοδιαστικής ασφάλειας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τον «Κάθετο Διάδρομο», στον οποίο η χώρα μας αποτελεί κρίσιμο κόμβο και αφετηρία. Η απόφαση να ενώσουμε δυνάμεις με τον Διεθνή Λιμένα της Αμβέρσας – Μπριζ δεν ήρθε τυχαία. Ο Διεθνής Λιμένας της Αμβέρσας – Μπριζ αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο εταίρο, ως ο δεύτερος μεγαλύτερος λιμένας της Ευρώπης και ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς και εμπορικούς κόμβους παγκοσμίως».

O Διευθυντής του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας – Μπριζ, κ. MarioLievens δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, αλλά και της Ευρώπης με τις ΗΠΑ. Έμπνευσή μας είναι αυτό που έχει συμβεί στην Ελευσίνα και στη Σύρο, αυτό είναι που κατάφερε η ONEX, μετασχηματίζοντας τα ναυπηγεία σε ζωντανά οικοσυστήματα, όπου χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν καθημερινά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε πλατφόρμες βιώσιμης ανάπτυξης στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα».