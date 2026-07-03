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ΧΑ: Η αργία στη Wall Street αναμένεται να συμβάλει αρνητικά στις συναλλαγές
Αναλύσεις
10:14 - 03 Ιουλ 2026

ΧΑ: Η αργία στη Wall Street αναμένεται να συμβάλει αρνητικά στις συναλλαγές 

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,97% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2505,37 μονάδες (υψηλό 200 μηνών). 

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 303,2 εκ. ευρώ. Η ανάληψη της υπεροπλίας από τους αγοραστές συντελέστηκε από το ξεκίνημα της συνεδρίασης με το ΓΔ να κινείται σε αδιάλειπτα ανοδική πορεία, καταγράφοντας μάλιστα στις 5μμ το υψηλό ημέρας στις 2517 μονάδες.

Τελικά, στις δημοπρασίες τα κέρδη ελαττώθηκαν ελαφρά. Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο αλλά και πολλά ακόμη blue chips (Κύπρου, Βιοχάλκο, ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΜΟΗ, ΕΥΔΑΠ). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,602% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται και την ανεργία στις ΗΠΑ να διαμορφώνεται χαμηλότερα, στο 4,2%.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,78%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+1,59%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Metlen (+1,44%), η
Κύπρου (+2,03%), η Optima (+1,56%), η Βιοχάλκο (+1,71%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,41%), η ΔΕΗ (+1,66%), η ΕΕΕ (+2,07%), η Helleniq Energy (1,48%), η ΕΥΔΑΠ (+4,05%), η ΜΟΗ (+2,80%), το Jumbo (+1,41%) αλλά και ο Άβαξ (+4,93%, μέρισμα €0,10) με την Profile (+7,05%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο Aktor (-0,29%), η Credia (-0,84%), o ΟΤΕ (-0,48%) και ο ΑΔΜΗΕ (-1,54%).
Απολογιστικά, 70 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 42 εκείνων που υποχώρησαν. Οι εταιρείες Πετρόπουλος και Mevaco αποκόπτουν σήμερα τα μερίσματά τους. Ευφορία στις αγορές με το ΓΔ στο Euronext Athens να πετυχαίνει ενδοσυνεδριακά νέο πολυετές ρεκόρ στις 2517 μονάδων.

Η Wall Street είναι κλειστή σήμερα (Ημέρα Ανεξαρτησίας), δεδομένο που αναμένεται να συμβάλει αρνητικά στις συναλλαγές στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος.

Επιχειρηματικά νέα

Goldman Sachs: Ψηλότερα ανεβάζει τον πήχη για το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς στη νέα της έκθεση για τις αναδυόμενες αγορές θέτει τιμή-στόχο τις 2.600 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη σε ορίζοντα δωδεκαμήνου, από τις 2.500 μονάδες προηγουμένως.

Επιστροφή κεφαλαίου 0,24 ευρώ από την Profile. Στις 23 Ιουλίου πραγματοποιείται η έκτακτη Γ.Σ. που
καλείται να εγκρίνει τη διανομή.

Dimand: το brand Hilton θα φέρει το νέο ξενοδοχείο που αναπτύσσει στο FIX, στη Θεσσαλονίκη μετά την 25ετή συμφωνία διαχείρισης που υπέγραψε η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων με την αμερικανική αλυσίδα.

ΔΕΗ: Εκσυγχρονισμός των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής Χίου, Λέσβου και Ρόδου με πέντε πρόσθετες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες συνολικής ισχύος 90 MW. Για τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω της ανόδου της τουριστικής κίνησης κατά το καλοκαίρι.

ΙΟΒΕ: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύεται ελαφρά τον Ιούνιο, καθώς διαμορφώνεται στις 108,3 μονάδες, από 107,7 μονάδες τον Μάιο. Η βελτίωση προέρχεται από ενίσχυση των προσδοκιών στο Λιανικό εμπόριο και στις Υπηρεσίες, με τους υπόλοιπους τομείς, Βιομηχανία και Κατασκευές να κινούνται ήπια πτωτικά, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη διατηρείται στα ίδια επίπεδα.

ΑΑΔΕ: Επιπλέον «φέσια» 3,77 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος τους να ανέλθει στο τέλος Απριλίου στα 114,57 δισ. ευρώ. 35,53 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης, μέγεθος το οποίο πρόκειται να φτάσει σύντομα τα 42 δισ. ευρώ. 4,3 εκ. ΑΦΜ οι οφειλέτες. Στα 5,39 δις οι ρυθμίσεις. Το σύνολο των οφειλών (96,57%) πηγάζει από την κατηγορία άνω των 10.000 ευρώ. Το 90,40% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές έως 10.000 ευρώ, με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να αγγίζει το 3,43% των συνολικών οφειλών.

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