ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ifo: Επιδεινώνεται η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
Ειδήσεις
10:05 - 03 Ιουλ 2026

ifo: Επιδεινώνεται η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία υποχώρησε στις -21,4 μονάδες τον Ιούνιο, από -20,7 μονάδες το Μάιο. Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση ως αισθητά χειρότερη σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Ταυτόχρονα, εμφανίζονται σημαντικά λιγότερο απαισιόδοξες όσον αφορά τις προοπτικές των επόμενων μηνών.

«Η πορεία με τις συνεχείς διακυμάνσεις που παρατηρήθηκε στο κλίμα της αυτοκινητοβιομηχανίας κατά τη διάρκεια του 2025 φαίνεται να συνεχίζεται και φέτος», δήλωσε η ειδικός του ifo για τη βιομηχανία, Anita Wölfl.

Η δραστηριότητα στη Γερμανία και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθεί να στηρίζει τον κλάδο.

Η ηλεκτροκίνηση παραμένει βασικός μοχλός ανάπτυξης στη Γερμανία, όπως επισημαίνει η Wölfl. Από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026 ταξινομήθηκαν στη Γερμανία σχεδόν 284.000 νέα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (Battery Electric Vehicles – BEVs).

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με αποτέλεσμα το μέσο μερίδιο των BEV επί του συνόλου των νέων ταξινομήσεων κατά το διάστημα αυτό του 2026 να διαμορφωθεί σε λίγο κάτω από το 24%. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2025, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 17%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΧΑ: Στο εντυπωσιακό +18% από την αρχή του έτους - Ξανά στις πρώτες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Στο εντυπωσιακό +18% από την αρχή του έτους - Ξανά στις πρώτες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Όμιλος Volkswagen: Η ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο προσιτή με τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων πόλης
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Όμιλος Volkswagen: Η ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο προσιτή με τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων πόλης

Δυναμικό rebound στις ασιατικές αγορές - Άλμα για τον Kospi
Χρηματιστήρια

Δυναμικό rebound στις ασιατικές αγορές - Άλμα για τον Kospi

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Νέο «μέτωπο» του Μερτς με συνδικάτα και γιατρούς για τις νέες μεταρρυθμίσεις
Ειδήσεις

Γερμανία: Νέο «μέτωπο» του Μερτς με συνδικάτα και γιατρούς για τις νέες μεταρρυθμίσεις

Reuters: Νέα τράπεζα-γίγας για την άμυνα με κεφάλαια $133 δισ. – Ποιοι μπαίνουν στο εγχείρημα του Καναδά
Ειδήσεις

Reuters: Νέα τράπεζα-γίγας για την άμυνα με κεφάλαια $133 δισ. – Ποιοι μπαίνουν στο εγχείρημα του Καναδά

Μερτς για αλλαγές σε συνταξιοδοτικό: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία
Ειδήσεις

Μερτς για αλλαγές σε συνταξιοδοτικό: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία

Γερμανία: Το 70% των κοινωνικών δαπανών κατευθύνεται σε συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη
Ειδήσεις

Γερμανία: Το 70% των κοινωνικών δαπανών κατευθύνεται σε συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
03/07/2026 - 10:14

ΧΑ: Η αργία στη Wall Street αναμένεται να συμβάλει αρνητικά στις συναλλαγές 

Ειδήσεις
03/07/2026 - 10:05

ifo: Επιδεινώνεται η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Ναυτιλία
03/07/2026 - 10:04

Το Ιράν καλεί τα εμπορικά πλοία να χρησιμοποιούν τη δική του διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ

Σχόλια Αγοράς
03/07/2026 - 09:53

ΧΑ: Στο εντυπωσιακό +18% από την αρχή του έτους - Ξανά στις πρώτες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
03/07/2026 - 09:33

Όμιλος Volkswagen: Η ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο προσιτή με τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων πόλης

Χρηματιστήρια
03/07/2026 - 09:11

Δυναμικό rebound στις ασιατικές αγορές - Άλμα για τον Kospi

Πολιτική
03/07/2026 - 09:04

Τσίπρας στο POLITICO: Κακώς ο Μητσοτάκης δίνει «λευκή επιταγή» στις ΗΠΑ του Τραμπ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 08:58

Ιστορική διάσκεψη της ΕΕ για τη νησιωτικότητα στην Κύπρο

Ναυτιλία
03/07/2026 - 08:42

Η Δανάη Μπεζαντάκου νέα Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά

Πολιτική
03/07/2026 - 08:27

Ανδρουλάκης: Αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
03/07/2026 - 08:23

Hilton στο ΦΙΞ: Η Θεσσαλονίκη αποκτά μια ξενοδοχειακή μονάδα στρατηγικού χαρακτήρα

Ειδήσεις
03/07/2026 - 08:11

Crypto και Real Estate: Πώς ο Τραμπ έβγαλε πάνω από $2 δισ. στην πρώτη του χρονιά στον Λευκό Οίκο

Ανεμοδείκτης
03/07/2026 - 08:06

Ο Κασσελάκης... λιγουρεύεται το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 07:54

Νέα διεθνής στρατηγική εταιρεία από τον Shay Gal

Ανεμοδείκτης
03/07/2026 - 07:40

Λαοθάλασσα στο πάρτι του Παύλου

Πολιτική
03/07/2026 - 07:20

«Πρωταθλήτρια» στις καθυστερήσεις απονομής Δικαιοσύνης η Ελλάδα – Τα ευρήματα του ΚΕΦΙΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
03/07/2026 - 05:07

MINI JCW Experience 2026: Η πίστα των Μεγάρων έγινε για ακόμη μια φορά πόλος έλξης φανατικών της σπορ οδήγησης

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 23:14

Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow, ενώ η «βουτιά» στους ημιαγωγούς βάρυνε τον Nasdaq

Υγεία
02/07/2026 - 23:00

Καύσωνας: 5 πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά

Ειδήσεις
02/07/2026 - 22:35

Γερμανία: Νέο «μέτωπο» του Μερτς με συνδικάτα και γιατρούς για τις νέες μεταρρυθμίσεις

Υγεία
02/07/2026 - 22:30

Καύσωνας: 5 πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά

Ειδήσεις
02/07/2026 - 22:20

Σε κρίσιμη κατάσταση ο Αριστοτέλης Χαντζής – Έκκληση για αιμοδοσία

Πολιτική
02/07/2026 - 22:15

Καλαφάτης: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Ευρώπη

Ειδήσεις
02/07/2026 - 21:45

Reuters: Νέα τράπεζα-γίγας για την άμυνα με κεφάλαια $133 δισ. – Ποιοι μπαίνουν στο εγχείρημα του Καναδά

Υγεία
02/07/2026 - 21:30

Πώς να απομακρύνετε τα κουνούπια

Υγεία
02/07/2026 - 21:11

Πώς να απομακρύνετε τα κουνούπια

Πολιτική
02/07/2026 - 21:08

Metron Analysis: Κερδίζουν έδαφος ΝΔ και ΕΛΑΣ – «Ξεφουσκώνει» το κόμμα Καρυστιανού

Πολιτική
02/07/2026 - 20:53

Το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» παίρνει σάρκα και οστά: Επένδυση 250 εκατ. ευρώ με ορίζοντα το 2029

Ειδήσεις
02/07/2026 - 20:30

Βενεζουέλα: Διάσωση-θαύμα μετά από 8 ημέρες κάτω από τα ερείπια!

Πολιτική
02/07/2026 - 20:04

«Δεν σας φοβόμαστε»: Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο για τη Βάγια Νέστορα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ