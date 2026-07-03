ifo: Επιδεινώνεται η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία υποχώρησε στις -21,4 μονάδες τον Ιούνιο, από -20,7 μονάδες το Μάιο. Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση ως αισθητά χειρότερη σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Ταυτόχρονα, εμφανίζονται σημαντικά λιγότερο απαισιόδοξες όσον αφορά τις προοπτικές των επόμενων μηνών.

«Η πορεία με τις συνεχείς διακυμάνσεις που παρατηρήθηκε στο κλίμα της αυτοκινητοβιομηχανίας κατά τη διάρκεια του 2025 φαίνεται να συνεχίζεται και φέτος», δήλωσε η ειδικός του ifo για τη βιομηχανία, Anita Wölfl.

Η δραστηριότητα στη Γερμανία και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθεί να στηρίζει τον κλάδο.

Η ηλεκτροκίνηση παραμένει βασικός μοχλός ανάπτυξης στη Γερμανία, όπως επισημαίνει η Wölfl. Από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026 ταξινομήθηκαν στη Γερμανία σχεδόν 284.000 νέα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (Battery Electric Vehicles – BEVs).

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με αποτέλεσμα το μέσο μερίδιο των BEV επί του συνόλου των νέων ταξινομήσεων κατά το διάστημα αυτό του 2026 να διαμορφωθεί σε λίγο κάτω από το 24%. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2025, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 17%.