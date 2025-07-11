Politico: Η Γερμανία σχεδιάζει να αγοράσει 15 επιπλέον F-35

Η Γερμανία σχεδιάζει να αγοράσει 15 επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη F-35, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η κίνηση αυτή θα αυξήσει τον προγραμματισμένο στόλο της χώρας από F-35 σε 50.

Το δημοσίευμα έρχεται εν μέσω εντάσεων μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας σχετικά με το κοινό γαλλο-γερμανικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών FCAS, μετά από δημοσίευμα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Γαλλία επιθυμεί μερίδιο 80% στην κατανομή των εργασιών.

Η απαίτηση αυτή θα ακύρωνε τη συμφωνηθείσα κατανομή των καθηκόντων και ενδεχομένως θα εμπόδιζε το έργο να προχωρήσει στην επόμενη φάση, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που μίλησε στο Reuters.

Η αναφερόμενη γερμανική παραγγελία θα ήταν, επίσης, σύμφωνη με τη συμφωνία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τον κοινό στόχο δαπανών τους στο 5% του ΑΕΠ κατά την επόμενη δεκαετία.

Μέχρι στιγμής, η Γερμανία έχει παραγγείλει 35 F-35 για να αντικαταστήσει συνολικά 85 παλαιά μαχητικά αεροσκάφη Tornado, τα οποία επρόκειτο να αποσυρθούν.

Μια στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο αριθμός των 15 επιπλέον αεροσκαφών F-35 είχε ληφθεί υπόψη σε προηγούμενες εκτιμήσεις, αλλά ότι ο αριθμός αυτός έπρεπε να προσαρμοστεί μετά τους νέους στόχους του ΝΑΤΟ για τα όπλα και τον αριθμό των στρατευμάτων.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε την Τετάρτη (9/7) ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές σχετικά με τη διαμόρφωση του προγράμματος, το οποίο έχει πληγεί από καθυστερήσεις και εσωτερικές διαμάχες σχετικά με το μερίδιο εργασίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.