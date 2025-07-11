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Politico: Η Γερμανία σχεδιάζει να αγοράσει 15 επιπλέον F-35
Ειδήσεις
09:04 - 11 Ιουλ 2025

Politico: Η Γερμανία σχεδιάζει να αγοράσει 15 επιπλέον F-35

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανία σχεδιάζει να αγοράσει 15 επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη F-35, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. 

Η κίνηση αυτή θα αυξήσει τον προγραμματισμένο στόλο της χώρας από F-35 σε 50.

Το δημοσίευμα έρχεται εν μέσω εντάσεων μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας σχετικά με το κοινό γαλλο-γερμανικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών FCAS, μετά από δημοσίευμα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Γαλλία επιθυμεί μερίδιο 80% στην κατανομή των εργασιών.

Η απαίτηση αυτή θα ακύρωνε τη συμφωνηθείσα κατανομή των καθηκόντων και ενδεχομένως θα εμπόδιζε το έργο να προχωρήσει στην επόμενη φάση, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που μίλησε στο Reuters.

Η αναφερόμενη γερμανική παραγγελία θα ήταν, επίσης, σύμφωνη με τη συμφωνία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τον κοινό στόχο δαπανών τους στο 5% του ΑΕΠ κατά την επόμενη δεκαετία.

Μέχρι στιγμής, η Γερμανία έχει παραγγείλει 35 F-35 για να αντικαταστήσει συνολικά 85 παλαιά μαχητικά αεροσκάφη Tornado, τα οποία επρόκειτο να αποσυρθούν.

Μια στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο αριθμός των 15 επιπλέον αεροσκαφών F-35 είχε ληφθεί υπόψη σε προηγούμενες εκτιμήσεις, αλλά ότι ο αριθμός αυτός έπρεπε να προσαρμοστεί μετά τους νέους στόχους του ΝΑΤΟ για τα όπλα και τον αριθμό των στρατευμάτων.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε την Τετάρτη (9/7) ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές σχετικά με τη διαμόρφωση του προγράμματος, το οποίο έχει πληγεί από καθυστερήσεις και εσωτερικές διαμάχες σχετικά με το μερίδιο εργασίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 10:22
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