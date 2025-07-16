Φαίνεται ότι κάποιους «γοητεύει» η συμπεριφορά της Κωνσταντοπούλου

Η κοινοβουλευτική συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι γνωστή. Ανεβαίνει στο βήμα, το καταλαμβάνει για όσο χρόνο εκείνη επιθυμεί, αγνοεί κανόνες και συστάσεις, ενώ τις περισσότερες φορές συνεχίζει, διακόπτοντας τους ομιλητές από το βουλευτικό της έδρανο.

Ένα παρεμφερές επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη (16/7), αφού η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μιλούσε επί 19 λεπτά, δηλαδή τετραπλάσιο χρόνο από αυτόν που δικαιούνταν. Όταν της το επισήμανε ο β’ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς και της ζήτησε να ολοκληρώσει την παρέμβασή της, τον χαρακτήρισε «φασίστα» προτού αποχωρήσει από το βήμα της Ολομέλειας.

Πλέον, τίποτε από αυτά δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει. Αξίζει όμως να αναρωτηθεί κανείς, ποιους και ποιες γοητεύει αυτή η συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ρητορικό το ερώτημα;