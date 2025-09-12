Το έγγραφο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που (μπορεί να) εκθέτει συνεργάτη του Πρωθυπουργού

Εν αναμονή της απάντησης του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη προς τον οποίο απευθύνεται η αίτηση, στην ουσία διαπιστώνονται ορισμένα κρίσιμα ελλείμματα στο στενό περιβάλλον του Μαξίμου.
Το κυριότερο από αυτά είναι οι μάλλον ατυχείς χειρισμοί. Για ένα τέτοιο ζήτημα - και εφόσον ισχύουν όσα υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, θα έπρεπε μάλλον να ακολουθείται διαφορετική πρακτική και όχι να διακινούνται υπομνήματα και σημειώματα, τα οποία εν τέλει εκθέτουν την κυβέρνηση ή πάντως δικαιολογούν τα ερωτήματα για το ποιος γνώριζε τι και από πότε…