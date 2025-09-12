Το έγγραφο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που (μπορεί να) εκθέτει συνεργάτη του Πρωθυπουργού

Η πρωτοβουλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου και η αίτηση κατάθεσης εγγράφων, με την οποία καλεί τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού να προσκομίσει εσωτερικό έγγραφο της προεδρίας της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν μη τι άλλο, φανερώνει ορισμένα κρίσιμα στοιχεία.

Εν αναμονή της απάντησης του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη προς τον οποίο απευθύνεται η αίτηση, στην ουσία διαπιστώνονται ορισμένα κρίσιμα ελλείμματα στο στενό περιβάλλον του Μαξίμου.

Το κυριότερο από αυτά είναι οι μάλλον ατυχείς χειρισμοί. Για ένα τέτοιο ζήτημα - και εφόσον ισχύουν όσα υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, θα έπρεπε μάλλον να ακολουθείται διαφορετική πρακτική και όχι να διακινούνται υπομνήματα και σημειώματα, τα οποία εν τέλει εκθέτουν την κυβέρνηση ή πάντως δικαιολογούν τα ερωτήματα για το ποιος γνώριζε τι και από πότε…