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«Χλιαρή» η υποδοχή των φοροελαφρύνσεων: Τι δεν καταλαβαίνουν στην κυβέρνηση;
Ανεμοδείκτης
12:54 - 16 Σεπ 2025

«Χλιαρή» η υποδοχή των φοροελαφρύνσεων: Τι δεν καταλαβαίνουν στην κυβέρνηση;

Άγγελος Κωβαίος
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Θα ήταν ενδιαφέρον να γνώριζε κανείς ποιες ήταν ακριβώς οι δημοσκοπικές προσδοκίες της κυβέρνησης από τα μέτρα και τις φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε πριν από δέκα ημέρες ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, πάντως φαίνεται ότι δεν επαληθεύτηκαν.

Το κλίμα που επικρατεί στο Μαξίμου έπειτα από τον πρώτο κύκλο δημοσκοπήσεων, στις οποίες δεν καταγράφηκε κάποιος γενικευμένος ενθουσιασμός, φανερώνει προβληματισμό (τουλάχιστον) και πλέον αναζητούνται διορθωτικές παρεμβάσεις. Μία από αυτές θα είναι η συνέντευξη του Κυριάκου Μητοστάκη στον ΑΝΤ1, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (17/9).

Μάλλον όμως δεν θα πρέπει να το ψάχνουν και πολύ οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, αφού υπάρχει τουλάχιστον μία, σχετικά απλή εξήγηση. Τα όσα ανακοινώθηκαν «δεν πέρασαν» και τόσο καλά, κατά πάσα βεβαιότητα επειδή κυριαρχεί το υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα: η ακρίβεια, η οποία ακυρώνει προκαταβολικά την όποια ψυχολογική ή και πραγματική επίδραση μπορεί να έχουν οι μελλοντικές μειώσεις στη φορολογία. Θα όφειλαν να το γνωρίζουν στην κυβέρνηση και να μην απορούν…

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