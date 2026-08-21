Ποιοι κερδίζουν από την έκρηξη των data centers

Η Generac είναι περισσότερο γνωστή για τις γεννήτριες που εγκαθίστανται σε σπίτια και τίθενται αυτόματα σε λειτουργία όταν διακόπτεται η ηλεκτροδότηση.

Όμως, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον το νέο πεδίο ανάπτυξης της εταιρείας.

Η εταιρεία με έδρα το Γουόκεσα του Ουισκόνσιν επενδύει 250 εκατ. δολάρια έως το τέλος του επόμενου έτους, προκειμένου να εξοπλίσει αρκετά εργοστάσιά της για την παραγωγή ενισχυμένων εκδόσεων των γεννητριών της, ειδικά για data centers. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών για τα συγκεκριμένα μηχανήματα ανέρχεται ήδη σε 1,6 δισ. δολάρια, ενώ η Generac αναμένει να προσλάβει περίπου 1.000 εργαζομένους, αυξάνοντας το προσωπικό της κατά 10%.

«Το ερώτημα που απασχολεί τους πάντες είναι για πόσο καιρό θα συνεχιστεί αυτή η ανάπτυξη», δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της Generac, Άαρον Γιάγκντφελντ.

Η ΤΝ δίνει ώθηση σε ολόκληρη την αλυσίδα

Οι κατασκευαστές συστημάτων ψύξης, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και μηχανημάτων κατασκευών είναι μεταξύ εκείνων που επωφελούνται από τον αγώνα για την κατασκευή νέων data centers. Η αυξημένη ζήτηση μεταφέρεται γρήγορα και στους προμηθευτές αυτών των εταιρειών.

Κατασκευαστές προϊόντων από καλώδια και σωλήνες μέχρι τσιμέντο και τα τεράστια προκατασκευασμένα μεταλλικά τοιχώματα που χρησιμοποιούνται στα κτίρια των data centers βλέπουν τη ζήτηση να ενισχύεται χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Λούσιαν Μπόλντεα, διευθύνων σύμβουλος της Timken, εταιρείας του Οχάιο που κατασκευάζει εξειδικευμένα χαλύβδινα ρουλεμάν, δήλωσε ότι τα data centers προσθέτουν έναν ακόμη μοχλό ανάπτυξης στις παραγγελίες που ήδη λαμβάνει από παραδοσιακούς πελάτες, όπως οι κλάδοι της άμυνας και της αεροδιαστημικής.

«Αυτά τα data centers χρειάζονται τεράστια κτίρια, δρόμους, αεριοστρόβιλους — και όλα αυτά απαιτούν προϊόντα όπως τα δικά μας», ανέφερε.

Αύξηση των θέσεων εργασίας στη μεταποίηση

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η άνθηση των data centers συμβάλλει στην ανάκαμψη ευρύτερων τμημάτων της αμερικανικής μεταποίησης.

Τα αμερικανικά εργοστάσια πρόσθεσαν 5.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νέων θέσεων στον κλάδο από την αρχή του έτους στις 31.000.

Η τάση αυτή αποτελεί αντιστροφή της εικόνας του προηγούμενου έτους, όταν τα εργοστάσια μείωσαν το προσωπικό τους κατά 113.000 θέσεις.

Ωστόσο, στην εξέλιξη αυτή συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες, όπως η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων για την κατασκευή εργοστασίων ημιαγωγών.

Παράλληλα, ένας ξεχωριστός δείκτης του Institute for Supply Management έδειξε ότι η δραστηριότητα στη μεταποίηση των ΗΠΑ τον Ιούλιο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη ότι ο δείκτης παραγωγής στη μεταποίηση αυξήθηκε τον Ιούλιο στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Παρά ταύτα, το κλίμα μεταξύ πολλών παραγωγών παραμένει απαισιόδοξο, σύμφωνα με την έρευνα του ISM, αναδεικνύοντας το χάσμα ανάμεσα στους κλάδους που γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη και σε πολλά άλλα τμήματα της μεταποίησης.

Η Generac βλέπει έναν «ενάρετο κύκλο»

Η διαφοροποίηση αυτή είναι εμφανής ακόμη και στο εσωτερικό των ίδιων των εταιρειών.

Η ζήτηση για τις οικιακές γεννήτριες της Generac, για παράδειγμα, παραμένει ασθενής, καθώς η αγορά κατοικίας αντιμετωπίζει δυσκολίες. Παράλληλα, οι Αμερικανοί καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές τιμές τροφίμων και βενζίνης, γεγονός που αποθαρρύνει μεγάλες αγορές, όπως οι εφεδρικές γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Γιάγκντεφελντ, ωστόσο, εκτιμά ότι διαμορφώνεται ένας ενάρετος κύκλος. Καθώς όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη — συμπεριλαμβανομένων εταιρειών όπως η Generac — η ζήτηση για data centers θα συνεχίσει να αυξάνεται, υποστήριξε.

Ο κίνδυνος μιας «φούσκας»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει συχνά ότι οι πολιτικές του πυροδοτούν μια νέα άνθηση της αμερικανικής βιομηχανίας, η οποία ξεπερνά κατά πολύ λίγους μόνο κλάδους, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, οι μεταβαλλόμενοι δασμοί της κυβέρνησής του έχουν επίσης κατηγορηθεί ότι ανακόπτουν ορισμένες επεκτάσεις εργοστασίων, οι οποίες συχνά εξαρτώνται από εισαγόμενα μηχανήματα.

«Αυτή η στρατηγική αποδίδει αποτελέσματα, από επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων στη μεταποίηση έως την αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή σε βασικούς κλάδους, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, ο χάλυβας, το αλουμίνιο και οι ημιαγωγοί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι.

Ένα βασικό ερώτημα είναι αν οι κατασκευαστές μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Η Wood Mackenzie, διεθνής εταιρεία συμβούλων, προβλέπει ότι η αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που συνδέεται με τα data centers στις ΗΠΑ θα διπλασιαστεί, από 33 δισ. δολάρια το 2025 σε 66 δισ. δολάρια το 2030.

«Τα data centers διαφέρουν θεμελιωδώς από οποιοδήποτε άλλο φορτίο έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα η βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Μπεν Μπουσέρ, ανώτερος αναλυτής της Wood Mackenzie.

Ορισμένες εταιρείες διστάζουν να επεκτείνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα, φοβούμενες ότι η φούσκα μπορεί να σκάσει, ακόμη και ενώ επωφελούνται από την υψηλή ζήτηση για τα προϊόντα τους.

Ο Μπουσέρ δήλωσε ότι ορισμένοι κατασκευαστές επιστρέφουν ήδη σε πελάτες με παραγγελίες που είχαν υποβληθεί πριν από έναν χρόνο, επιβάλλοντας αυξήσεις τιμών 20%, προκειμένου να μπορέσουν να διατηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης.

Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων

Η Siemens συγκαταλέγεται στις εταιρείες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που επεκτείνονται. Η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα επενδύσει περισσότερα από 200 εκατ. δολάρια σε δύο νέα εργοστάσια στη Τζόρτζια και το Τέξας, για την παραγωγή εξοπλισμού για data centers και άλλους βιομηχανικούς πελάτες.

Ένας τρόπος με τον οποίο η Siemens περιορίζει τον κίνδυνο μιας πιθανής επιβράδυνσης της αγοράς των data centers —η οποία θα μπορούσε να την αφήσει με πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα— είναι η σύναψη πολυετών συμφωνιών με πελάτες, δήλωσε ο Μπάρι Πάουελ, πρόεδρος της Siemens Electrical Products για τη Βόρεια Αμερική.

«Εάν οι στόχοι δεν επιτευχθούν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποινή εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία μας βοηθά να μοιραζόμαστε το ρίσκο», είπε.

Η έκρηξη φτάνει και στις μικρότερες επιχειρήσεις

Ακόμη και μικρότερες εταιρείες αισθάνονται τη δυναμική της ζήτησης από τα data centers.

Η Southeastern Hose, μια οικογενειακή επιχείρηση στο Μπρέμεν της Τζόρτζια, που παραδοσιακά κατασκεύαζε κυματοειδείς μεταλλικούς σωλήνες για τις βιομηχανίες χάλυβα και πετροχημικών, έχει δει τη ζήτηση από τα έργα data centers να εκτοξεύεται τα τελευταία χρόνια.

Ο αντιπρόεδρος επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρείας, Τρέι Τράβις, δήλωσε ότι η νέα ζήτηση βοήθησε να τριπλασιαστούν τα έσοδα της εταιρείας μέσα σε πέντε χρόνια. Η Southeastern Hose έχει προσλάβει 60 εργαζομένους και πλέον απασχολεί 150 άτομα.

«Αν αυτός ο κλάδος καταρρεύσει —αν πρόκειται για φούσκα— υπάρχει πάντα ο φόβος ότι το φαινόμενο θα λειτουργήσει σαν ντόμινο προς την αντίθετη κατεύθυνση», δήλωσε ο Τράβις.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ανησυχεί ότι ακόμη και οι παλιοί πελάτες της εταιρείας, όπως οι χαλυβουργίες, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν επιβράδυνση.

«Γι’ αυτό προσπαθούμε να το διαχειριζόμαστε», είπε. «Φροντίζουμε τους ανθρώπους που μας είναι πιστοί εδώ και 60 χρόνια», παράλληλα με τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.