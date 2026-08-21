Μεικτή εικόνα στις ασιατικές αγορές μετά το sell-off στη Wall Street

Μεικτή εικόνα παρουσίασαν οι ασιατικές αγορές την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί μετά τις απώλειες στη Wall Street, ενώ η νέα άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και οι επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό συνέχισαν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Πιο αναλυτικά, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,39%, ενώ ο Topix παρέμεινε αμετάβλητος. Ο Kospi ανέκαμψε από τις αρχικές απώλειες και ενισχύθηκε κατά 0,80%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 4,73%. Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,31%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύθηκε 0,72%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε άνοδο 0,52%.

Στις ΗΠΑ, οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη (20/8) μετά την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite υποχώρησαν κατά 0,9% και 1% αντίστοιχα. Η πτώση αυτή διαμόρφωσε τις απώλειες του S&P 500 στο 1,9% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ ο Nasdaq σημειώνει πτώση 2,5%, με αμφότερους τους δείκτες να οδεύουν προς το τέλος ενός σερί τριών διαδοχικών ανοδικών εβδομάδων. Ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 1,8% σε εβδομαδιαία βάση και βρίσκεται σε τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών.

Σήμερα, τα futures των αμερικανικών μετοχών κινούνταν σχεδόν αμετάβλητα στις πρώτες συναλλαγές. Τα futures του S&P 500 κινούνταν χωρίς σημαντική μεταβολή, ενώ τα futures του Nasdaq-100 ενισχύονταν κατά 0,2%.

Οι απώλειες της Πέμπτης σημειώθηκαν καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μακράς διάρκειας συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, την ώρα που οι προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να ανακόψει την πρόσφατη αναταραχή στην αγορά ομολόγων δεν κατάφεραν να περιορίσουν τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό.

«Σε αντίθεση με την ποσοτική χαλάρωση (QE) μέσω της Federal Reserve, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να δημιουργήσει χρήμα για να χρηματοδοτήσει αγορές περιουσιακών στοιχείων», έγραψε η Ulrike Hoffmann-Burchardi, επικεφαλής επενδύσεων Αμερικής στην UBS. «Οποιεσδήποτε επαναγορές θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από αλλού, πιθανότατα μέσω αυξημένης έκδοσης εντόκων γραμματίων ή μέσω προσαρμογών σε άλλα τμήματα του προγράμματος χρηματοδότησης».

«Στην πράξη, η συγκεκριμένη κίνηση αναδιαμορφώνει τη διάρθρωση των λήξεων του χρέους που κατέχουν οι επενδυτές, αντί να μειώνει το συνολικό ύψος του χρέους που πρέπει να απορροφήσουν οι αγορές. Δεν εξαλείφει ούτε τις χρηματοδοτικές ανάγκες της κυβέρνησης ούτε τις ανησυχίες για την προσφορά κρατικών ομολόγων», πρόσθεσε.

Η μετοχή της Ross Stores σημείωσε άνοδο άνω του 7% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενόμενων αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο.

Προς τρίτη σερί εβδομάδα κερδών ο χρυσός

Από την άλλη, ο χρυσός οδεύει προς την τρίτη διαδοχική εβδομάδα κερδών, ενισχυμένος από την υποχώρηση του δολαρίου μετά τις εξελίξεις στην αγορά κρατικών ομολόγων.

Η τιμή του spot χρυσού κατέγραφε άνοδο 0,64%, στα 4.546,88 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού ενισχύονταν κατά 0,85%, στα 4.610 δολάρια ανά ουγγιά.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για την παροχή ρευστότητας στην αγορά ομολόγων μακράς διάρκειας αυτή την εβδομάδα οδήγησε σε υποχώρηση του δολαρίου, προσφέροντας στήριξη στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου.