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Το «λυσάρι» για τις φοροελαφρύνσεις και η πρόταση Πιερρακάκη για debate με την αντιπολίτευση
Ανεμοδείκτης
04:44 - 18 Σεπ 2025

Το «λυσάρι» για τις φοροελαφρύνσεις και η πρόταση Πιερρακάκη για debate με την αντιπολίτευση

Άγγελος Κωβαίος
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Είτε «περνούν» οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τις φοροελαφρύνσεις, είτε όχι, η κυβέρνηση επενδύει πολιτικά σε αυτές και θα συνεχίσει να το κάνει.

Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικό ρόλο έχει αναλάβει ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανακοίνωσε και ένα χρήσιμο ηλεκτρονικό «λυσάρι»: Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του OPEN (17/9) έκανε γνωστό ότι τις προσεχείς εβδομάδες θα είναι διαθέσιμη μία εφαρμογή, στην οποία θα μπορούν οι πολίτες να μπουν, να συμπληρώσουν τα στοιχεία εισοδήματος (καθαρού ή μεικτού) και να δουν ακριβώς πόσο επωφελούνται από τις φοροελαφρύνσεις.

Πέραν αυτού, ο υπουργός Οικονομικών πρότεινε να γίνει και ένα debate με την αντιπολίτευση για την αντιπαραβολή και σύγκριση των εξαγγελιών που έγιναν στη ΔΕΘ. Δεν το λες και κακή ιδέα, πάντως θα ήταν σίγουρα διαφωτιστική για τους πολίτες μία τέτοια συζήτηση και μάλλον θα ενίσχυε την απήχηση των μέτρων…

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2025 - 17:00
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