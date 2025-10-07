Άλλο οι θεωρητικοί, άλλο οι ρεαλιστικοί και εφικτοί στόχοι για το ΠΑΣΟΚ

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και τα μελλοντικά του σχέδια κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα, όμως θα πρέπει κανείς να τα δει όλα στη σωστή τους διάσταση.

Μέχρις ότου ο πρώην Πρωθυπουργός ιδρύσει το νέο του κόμμα και φανεί ποια είναι η πραγματική πολιτική του φυσιογνωμία και σε ποιο εκλογικό κοινό θα απευθυνθεί, η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι ένα ισχυρό πλήγμα θα δεχθούν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΑΡ, των οποίων η όποια εκλογική δύναμη λογικά θα απορροφηθεί από το νέο φορέα.

Το ερωτηματικό είναι αν θα πληγεί και το ΠΑΣΟΚ, που δημοσκοπικά είναι κολλημένο στο 12-13% και την ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει θέσει τον εκλογικό πήχυ στην νίκη «έστω και με μία ψήφο διαφορά». Το ζήτημα που τίθεται είναι πόσο ρεαλιστική είναι μία τέτοια φιλοδοξία και αυτό θα αρχίσει να φαίνεται αφότου εμφανιστεί και το κόμμα Τσίπρα…