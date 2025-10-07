ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Άλλο οι θεωρητικοί, άλλο οι ρεαλιστικοί και εφικτοί στόχοι για το ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης
12:46 - 07 Οκτ 2025

Άλλο οι θεωρητικοί, άλλο οι ρεαλιστικοί και εφικτοί στόχοι για το ΠΑΣΟΚ

Άγγελος Κωβαίος
Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και τα μελλοντικά του σχέδια κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα, όμως θα πρέπει κανείς να τα δει όλα στη σωστή τους διάσταση.

Μέχρις ότου ο πρώην Πρωθυπουργός ιδρύσει το νέο του κόμμα και φανεί ποια είναι η πραγματική πολιτική του φυσιογνωμία και σε ποιο εκλογικό κοινό θα απευθυνθεί, η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι ένα ισχυρό πλήγμα θα δεχθούν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΑΡ, των οποίων η όποια εκλογική δύναμη λογικά θα απορροφηθεί από το νέο φορέα.

Το ερωτηματικό είναι αν θα πληγεί και το ΠΑΣΟΚ, που δημοσκοπικά είναι κολλημένο στο 12-13% και την ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει θέσει τον εκλογικό πήχυ στην νίκη «έστω και με μία ψήφο διαφορά». Το ζήτημα που τίθεται είναι πόσο ρεαλιστική είναι μία τέτοια φιλοδοξία και αυτό θα αρχίσει να φαίνεται αφότου εμφανιστεί και το κόμμα Τσίπρα…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:54

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε συμφωνία ύψους $468 εκατ. για την προμήθεια πυραύλων στην Ινδία

Εμπορεύματα
09/10/2025 - 13:44

Πτώση στις τιμές πετρελαίου – Στο επίκεντρο η κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 13:42

Υπεύθυνο παιχνίδι: Αντίστροφη μέτρηση για την κορυφαία ημερίδα του ΟΠΑΠ

Νομίσματα
09/10/2025 - 13:40

Στη ζώνη των $122.000 το Bitcoin - Στο «κόκκινο» τα περισσότερα altcoins

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 13:35

Συνάντηση του Dr. Joachim Nagel με στελέχη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 13:30

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήξεροι» στη ΝΔ για τις «γαλάζιες ακρίδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:17

Η Αίγυπτος χαιρετίζει την «ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα – Στήριξη και από τα ΗΑΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 13:14

Η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δεν κλείνει την πόρτα στον Τσίπρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09/10/2025 - 13:12

Δημιουργία νέου Υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία με κόστος €30 εκατ. - Έμφαση στην έρευνα για Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
09/10/2025 - 13:06

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:58

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Πολιτική
09/10/2025 - 12:47

Πέρκα: Πλέον έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στον Τσίπρα

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 12:45

Χαρδαλιάς: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας

Ακίνητα
09/10/2025 - 12:42

RE/MAX Ελλάς: Στην Αττική 8 στους 10 νοικιάζουν σπίτια είκοσι ετών και άνω

Περιβάλλον
09/10/2025 - 12:40

ΔΕΕ: Βαρύ πρόστιμο €5,5 εκατ. στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:35

Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης

Πολιτική
09/10/2025 - 12:33

Μητσοτάκης: Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 12:33

Πώς βλέπει σήμερα ο Τσακαλώτος τα «κατορθώματα» του ‘15

Οικονομία
09/10/2025 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 12:31

Αλεξανδρούπολη: Φορείο με ασθενή έπεσε στο οδόστρωμα — Διατάχθηκε ΕΔΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 12:26

Ο Τσακαλώτος δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 - Θα τον... θυμηθεί για το νέο κόμμα;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:17

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:15

Mediobanca: Τιμή-στόχος τα €19,20 για τη μετοχή της ΔΕΗ – Σύσταση outperform

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:09

CrediaBank, Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/10/2025 - 12:06

Νέες θάλασσες

Εργασιακά
09/10/2025 - 12:05

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Μαθητείας

Magazino
09/10/2025 - 12:02

«Ιδέα δεν έχω»: Stand up comedy & μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρήγα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:00

Schneider Electric και Climeworks: Συμφωνία για απορρόφηση 31.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα υψηλής αντοχής

Εργασιακά
09/10/2025 - 11:59

Υπ. Εργασίας: Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα

