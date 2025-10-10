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Κι όμως, είναι αλήθεια: Στήνεται άγαλμα του… μικρομεσαίου στο Πεδίο του Άρεως
Ανεμοδείκτης
04:48 - 10 Οκτ 2025

Κι όμως, είναι αλήθεια: Στήνεται άγαλμα του… μικρομεσαίου στο Πεδίο του Άρεως

Άγγελος Κωβαίος
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Θα μπορούσε να είναι μία φάρσα ή μία σουρεαλιστική παρέμβαση στην ούτως ή άλλως αλλόκοτη επικαιρότητα. Κι όμως, είναι μία πραγματική πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών:

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων λειτουργίας του, το ΕΕΑ παρουσιάζει στο Πεδίο του Αρεως τον… ανδριάντα του μικρομεσαίου επιχειρηματία και επαγγελματία!

Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα και θα απευθύνουν χαιρετισμό ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας και ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου (δεξιά στη φωτογραφία). Σύμφωνα μάλιστα με τους διοργανωτές της εκδήλωσης, θα υπάρχει και μουσική υπόκρουση από τη Φιλαρμονική του δήμου. Μάλλον είναι από τα θεάματα που δεν πρέπει κανείς να χάσει και, πάντως, δικαιολογείται η περιέργεια για την εικαστική απόδοση των χαρακτηριστικών του μικρομεσαίου. Λογικά θα πρέπει, τουλάχιστον, να τραβάει τα μαλλιά του ή να έχει κάποια έκφραση απόγνωσης…

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 16:52
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