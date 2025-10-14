Κύκλος Ιδεών: Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις

«Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα», είναι μία ιστορική φράση του Παύλου Μπακογιάννη, που στη μεταδικτατορική περίοδο αποδείχθηκε σοφή, με πολλές αφορμές.

Παρά ταύτα, ο Κύκλος Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου, διοργανώνει στις 23 Οκτωβρίου μία ημερίδα με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις». (Ξενοδοχείο King George, 18:00).

Είναι εύλογη η προσδοκία για μία ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση, στην οποία πιθανώς να αναδειχθούν κάποιες όχι τόσο προφανείς πτυχές της πολιτικής συγκυρίας. Θα συμμετάσχουν οι: Ινώ Αφεντούλη, Εκτελεστική Διευθύντρια, ΙΔΙΣ, π. στέλεχος της Διεθνούς Γραμματείας του ΝΑΤΟ, Κώστας Κωστής, Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, ΕΚΠΑ, Ανδρέας Πετρουλάκης, Γελοιογράφος, Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος, Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Metron Analysis και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.