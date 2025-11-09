ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εξεταστική ασθενούς μνήμης, «πυρά» Σαμαρά και διαπλανητική κομμουνιστική απειλή
Ειδήσεις
20:33 - 09 Νοε 2025

Εξεταστική ασθενούς μνήμης, «πυρά» Σαμαρά και διαπλανητική κομμουνιστική απειλή

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τελικά αποδείχθηκε πως για κάποιο λόγο ήταν άνευρη η προηγούμενη εβδομάδα· προλείανε το έδαφος για τις συνταρακτικές εξελίξεις που έμελλε να ακολουθήσουν. Διότι η αλήθεια είναι πως κι η αναμπουμπούλα θέλει ρέγουλα. Και τις τελευταίες ημέρες μας έπεσαν όλα μαζεμένα: ο κομμουνισμός χτύπησε τη Νέα Υόρκη, η κοσμοπολίτισσα Κίμπερλι Γκιλφόιλ άρχισε τα σουλάτσα στην ελληνική πρωτεύουσα κι ο Αντώνης Σαμαράς απογοήτευσε όσους νεοδημοκράτες πίστευαν ακόμη πως ψηφίζουν το σωστό κόμμα.  

Για την ακρίβεια, δεν τους απογοήτευσε απλώς, κουρέλι τους έκανε. Και τι δεν είπε! και για «ζεστοθεσούληδες», ενθυμούμενος τον Μενέλαο Λουντέμη, είπε· και για κόμμα που δεν έχει πλέον πρόεδρο, αλλά ιδιοκτήτη είπε· και για καθεστώς μίλησε, σημειώνοντας, μάλιστα, πως αυτό ακριβώς αγωνίζεται να διαφυλάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κι όχι την παράταξη.

Σε γενικές γραμμές, και δια να μην μακρηγορούμε, ακολούθησε με ευλαβική συνέπεια μία στρατηγική αποδόμησης σε όλα τα επίπεδα: και η κυβερνητική πολιτική είναι λάθος και ο ενορχηστρωτής της ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να λάχει στη Δεξιά, αλλά και στον τόπο. Όσο για την «καυτή πατάτα», αυτήν την πήρε στα χέρια του, την περιεργάστηκε, μας είπε περί νέων και παλαιών ιδεών, περί της ενοποιού δύναμης του πατριωτισμού, περί δημοσκοπήσεων και μας την έδωσε πίσω για να αποφανθεί η κοινωνία, που – ως προσήκει – έχει τον πρώτο λόγο.

Σοφή και μετρημένη στάση, θα έλεγε κανείς, ιδίως συγκρίνοντάς την με το ταμάχι που έχει πιάσει τον πάλαι ποτέ «γαλάζιο» επικοινωνιολόγο, Νίκο Καραχάλιο, να κάνει με το στανιό τη Μαρία Καρυστιανού να… καβαλήσει το «Κύμα».

Τέλος πάντων, ο καθείς κι ο πόνος του. Το θέμα είναι πως μαντάτα περί κόμματος δεν είχαμε, αλλά είχαμε περί βιβλίου. Και τα μάθαμε περίπου όλα: και το εξώφυλλο και την τιμή και την ημερομηνία της παρουσίασης και ότι ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει καμία όρεξη για βραδιές ανάγνωσης, όπως επίσης κι ο Άδωνις Γεωργιάδης, και ότι η «Ιθάκη» θα κάνει κάποιους να νιώσουν ολίγον τι άβολα.

Ε εντάξει, εδώ άβολα νιώθουμε πια σε καθημερινή βάση, η «Ιθάκη» θα μας τρομάξει;

Για παράδειγμα, κάπως άβολη ήταν η στιγμή που ο Υπουργός Υγείας αποφάσισε να μοιραστεί τις «καθαρά προσωπικές του απόψεις» περί οπλοκατοχής κι «αμερικανικού μοντέλου»· κάπως άβολη (για τον ίδιο, δηλαδή) ήταν κι η στιγμή που ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης – βουτηγμένος στα προβλήματά του με την κρητική μαφία – αναγκάστηκε να πάρει αποστάσεις ασφαλείας από τον «καλό του φίλο»· κάπως άβολη ήταν κι η παραίτηση-απόλυση αστραπή του Γρηγόρη Σκλήκα απ’ τα ΕΛΤΑ και το «άδειασμα» τόσων βουλευτών που έφαγαν πόρτα, προσπαθώντας να μπουν στην αίθουσα για να καταλάβουν τι στα κομμάτια γίνεται· κάπως άβολη, τέλος, ήταν και η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία είναι απορίας άξιον γιατί σέρνονται τόσοι άνθρωποι, αφού ουδείς γνωρίζει, ουδείς θυμάται, ουδείς ευθύνεται για καμία παρασπονδία.

Η «καμπάνα» εδώ χτυπάει για τους κκ. Μάκη Βορίδη, Λευτέρη Αυγενάκη και Γιώργο Στρατάκο, οι οποίοι πέραν του ότι έδωσαν τροφή στα γραφεία Τύπου των κομμάτων, δεν μας προσέφεραν καμία σπουδαία «χαρά». Βέβαια, τα καλύτερα έρχονται και το πάρτυ θα αρχίσει οσονούπω με την κλήτευση των «Φεράρι», «Φραπέ» και «Χασάπη», οπότε ας κρατήσουμε δυνάμεις κι ας περιμένουμε καρτερικά.

Κατά τα λοιπά, πολλά προβλήματα δεν έχουμε, τουναντίον μάλιστα, αφού και με τους Αμερικανούς συσφίξαμε τις σχέσεις μας και ιστορικές ενεργειακές συμφωνίες κάναμε και γενικώς η ανάπτυξη τρέχει με ταχύτητα φωτός. Κρατάμε μόνον την ατάκα του κ. Γεωργιάδη (καθώς αποτυπώνει άριστα το κλίμα) πως μετά το deal ΔΕΠΑ-ΑΚΤΟΡ για το LNG «ο Εξάρχου θα μπει κάποια στιγμή στα σχολικά βιβλία ιστορίας» και πάμε στα πραγματικά κακά νέα της εβδομάδος.

Μεταφερόμαστε, λοιπόν, αστραπιαία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού…

και βρίσκουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, σύννου και κατηφή, να ταλανίζεται για το μέλλον της Οικουμένης, τώρα που ο κομμουνιστικός κίνδυνος έχει σκεπάσει σαν βαρύ πέπλο ομίχλης τη Νέα Υόρκη.

Πολλές σκέψεις περνούν απ’ το μυαλό του Αμερικανού προέδρου· σκέφτεται το Σύμφωνο Αντικομιντέρν, σκέφτεται την πάλαι ποτέ κραταιά Αυτοκρατορία της Ιαπωνίας, σκέφτεται ακόμη και το κινεζικό Κοουμιτάνγκ, το μυαλό του μένει κολλημένο στην Πρώτη Κόκκινη Τρομοκρατία, αλλά άκρη δεν μπορεί να βγάλει. Διότι άντε κομμουνιστής (ή έστω δημοκρατικός σοσιαλιστής), να πάει στα κομμάτια, αλλά και Μουσουλμάνος; Αυτό, πια, δεν καταπίνεται με τίποτα!

Κι όμως έτσι έχουν τα πράγματα, όποτε ο Ντόναλντ Τραμπ – πάνω σε μία συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή – αποφάσισε να «κόψει» την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και να ετοιμάσει ένα καλό καταφύγιο στη Φλόριντα για όσους Νεοϋορκέζους θελήσουν να ξεφύγουν απ’ τον κομμουνιστικό εφιάλτη. Τελικά, βέβαια, άλλαξε κάπως γνώμη κι είπε ότι ενδέχεται και να βοηθήσει ελαφρώς τον Ζοράν Μαμντάνι για να μην καταδικαστούν κι εντελώς τόσοι αθώοι άνθρωποι. Τι θα φέρει το μέλλον, μένει να το δούμε.

Ούτως ή άλλως, έχει κι μ’ άλλα να καταπιαστεί, όπως, ας πούμε, τα πυρηνικά, μιας κι ο Βλαντιμίρ Πούτιν το έχει πάρει ζεστά το πράμα κι ετοιμάζεται ν’ αρχίσει τις δοκιμές. Κι εν τω μεταξύ, σαν να μην έφταναν αυτά, έχει να βγάλει άκρη και με το BBC που δεν σταματά την προπαγάνδα και τη διασπορά fake news.

Ευτυχώς, όμως, δεν έχει πια να σκέφτεται για την Ελλάδα, αφού πήρε τη σοφή απόφαση να στείλει στο πόδι του την Κίμπερλι Γκιλφόιλ κι όλα πια θα πάρουν το δρόμο τους.

Για την ακρίβεια, τον έχουν ήδη πάρει, πράγμα που φάνηκε διάφανα περί τα μέσα της εβδομάδος στο πολύ επιτυχημένο σουαρέ καλωσορίσματος που διοργάνωσε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην πρεσβευτική κατοικία.

Πάμε, λοιπόν, στα πιπεράτα της εβδομάδος, για να κλείσουμε ευχάριστα:

Και ποιος δεν παρευρέθη στη σεμνή αυτή τελετή! Από εξέχοντες επιχειρηματίες του τόπου, μέχρι τους Αμερικανούς Υπουργούς που επισκέφτηκαν την Αθήνα, αλλά και μέλη «πρώτης γραμμής» του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου. Φήμες λένε πως έλειπε μόνον ο Κωσταντίνος Αργυρός. Δεν ξέρουμε, παρ’ όλα αυτά, εάν δεν προσεκλήθη ή είχε κάποια άλλη μάζωξη να παραστεί· εάν διαλευκανθεί αυτό το μυστήριο, θα επανέλθουμε.

Πάντως, τις εντυπώσεις έκλεψε ο Νίκος Δένδιας με τον ηγετικό του «αέρα», ενώ ιδιαίτερα ευχαριστημένοι φάνηκαν και οι κκ. Άδωνις Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ήταν, δε, και η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Κρις Ράιτ, ο οποίος τόνισε την εγγύτητα μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στη βάση του επαναστατικού συνθήματος «Liberty or death», ενώ τελειώνοντας την ομιλία του, απεφάνθη σθεναρά πως στο δίλημμα «ελευθερία ή θάνατος», εμείς διαλέγουμε την «ελευθερία».

Πάλι καλά που το διευκρίνισε, γιατί υπήρχε περιθώριο αμφιβολίας…

Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2025 - 20:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γενικευμένη απραξία, πολιτικά καβγαδάκια και λόγια μεγάλων ανδρών
Ειδήσεις

Γενικευμένη απραξία, πολιτικά καβγαδάκια και λόγια μεγάλων ανδρών

Εικόνες ενός αντιφατικού κόσμου: Ένας λόγιος καραγκιοζοπαίχτης, ένας ληστής με ακριβά γούστα και μία ακατανόητη τροπολογία
Ειδήσεις

Εικόνες ενός αντιφατικού κόσμου: Ένας λόγιος καραγκιοζοπαίχτης, ένας ληστής με ακριβά γούστα και μία ακατανόητη τροπολογία

Ο «βασιλιάς» της ειρήνης, οι θιγμένοι (πρώην) σύντροφοι κι οι Κασσάνδρες
Ειδήσεις

Ο «βασιλιάς» της ειρήνης, οι θιγμένοι (πρώην) σύντροφοι κι οι Κασσάνδρες

Ειρηνοποιός άνευ αναγνώρισης, μετακινήσεις άνευ λόγου και παράδοξες ιστορικές συγκυρίες
Ειδήσεις

Ειρηνοποιός άνευ αναγνώρισης, μετακινήσεις άνευ λόγου και παράδοξες ιστορικές συγκυρίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα
Πολιτική

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 23:22

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

Πολιτική
21/05/2026 - 23:00

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Πολιτική
21/05/2026 - 22:32

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Υγεία
21/05/2026 - 22:21

Το έξυπνο τεστ του Forbes που θα αλλάξει τον τρόπο που κοιμάστε

Πολιτική
21/05/2026 - 22:04

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας: Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 18:04

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:52

Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:44

Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:27

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:23

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:22

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ