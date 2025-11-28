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Γιατί έχουν απελπιστεί τα μέλη της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ανεμοδείκτης
12:48 - 28 Νοε 2025

Γιατί έχουν απελπιστεί τα μέλη της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Άγγελος Κωβαίος
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Όπως έχει φανεί από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νέου κανονισμού της Βουλής, ο «κόφτης» στις ομιλίες των βουλευτών και των πολιτικών αρχηγών ώστε να τηρούνται οι χρόνοι, έχει αποδώσει και τηρείται πιστά.

Ακόμη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, προκαλώντας μάλιστα και την εύλογη έκπληξη σε όσους παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας.

Όμως, η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας φαίνεται ότι έχει βρει διέξοδο αλλού και ειδικότερα στις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ως πολιτική αρχηγός έχει δικαίωμα να συμμετέχει όποτε θέλει. Εκεί λοιπόν που δεν υπάρχει «κόφτης» και που δεν μπορεί καν να υπάρξει για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους ουσίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου «τα δίνει όλα», οδηγώντας τα μέλη της Επιτροπής σε απελπισία…

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 12:53
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