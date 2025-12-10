Όταν ο Καραμανλής δεν ανησυχούσε και τόσο για την υποβάθμιση του Κοινοβουλίου

Καλές είναι οι θεσμικές ανησυχίες, καλές και οι αναζητήσεις, ας θεωρηθεί καλή και η ξαφνική και διαρκής ανάγκη δημόσιας παρέμβασης του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, έπειτα από την μακρά του σιωπή, όσο η χώρα καταστρεφόταν.

Μέσα σε όλα αυτά τα καλά όμως, οφείλει κανείς να υπενθυμίσει ότι κάποιες φορές έχει σημασία ποιος λέει τι, όταν για παράδειγμα ακούγεται κάτι όπως αυτό: «Η αλήθεια είναι ότι ένα ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν με την πληρότητα που απαιτείται. Ότι το Κοινοβούλιο υποβαθμίζεται. Ότι η Δικαιοσύνη επηρεάζεται (…)».

Το είπε ο Κώστας Καραμανλής στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία την προηγούμενη Δευτέρα (8/12, φωτ.). Και όσοι δεν έχουν τόσο ασθενή μνήμη θυμήθηκαν ενδεικτικά και σχεδόν αντανακλαστικά τον Μάιο του 2009, όταν με απόφαση του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, θυροκολλήθηκε αργά μία νύχτα Παρασκευής, 8 Μαΐου, το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο κηρύχθηκε η λήξη των εργασιών της Συνόδου της Ολομέλειας της Βουλής, ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές. Αποτέλεσμα ήταν να παραγραφούν αυτομάτως όσες υποθέσεις αφορούσαν ενδεχόμενες ποινικές εμπλοκές υπουργών της πρώτης κυβερνητικής θητείας της ΝΔ της περιόδου 2004-2007…