Κι όμως, το ΠΑΣΟΚ προηγείται σε έναν δείκτη

Επειδή οι δημοσκοπήσεις αποκαλύπτουν και κάποιες όχι τόσο προφανείς ενδείξεις και τάσεις, έχει ίσως περισσότερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς ορισμένους ποιοτικούς δείκτες, που ίσως και να είναι ερμηνευτικά πιο χρήσιμοι.

Ο πλέον αξιόπιστος από αυτούς θεωρείται η δυνητική ψήφος, καθώς παρουσιάζει την (θεωρητική) συνολική δυναμική ενός κόμματος. Σε αυτό το στοιχείο της έρευνας του protagon.gr και της Real Polls, ένα 6,6% δηλώνει πολύ πιθανό να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, 9% λέει ότι είναι αρκετά πιθανό και ένα 22,4% δηλώνει ότι είναι λίγο πιθανό να ψηφίσει το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Το σύνολο της δυνητικής ψήφου του ΠΑΣΟΚ με βάση αυτά φτάνει το 38%.

Το αντίστοιχο δυνητικό ποσοστό της ΝΔ είναι την ίδια στιγμή 36,9%, με 21,1% να δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να την ψηφίσει, 8,1% αρκετά πιθανό και 7,7% λίγο πιθανό. Σε αυτόν τον δείκτη λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ προηγείται της ΝΔ, όμως αυτό δεν είναι ακριβώς λόγος χαράς, αφού η δυνητική ψήφος που δεν επαληθεύεται, είναι μία πολύ σοβαρή ένδειξη προβλήματος…