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Κι όμως, το ΠΑΣΟΚ προηγείται σε έναν δείκτη
Ανεμοδείκτης
13:45 - 11 Δεκ 2025

Κι όμως, το ΠΑΣΟΚ προηγείται σε έναν δείκτη

Άγγελος Κωβαίος
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Επειδή οι δημοσκοπήσεις αποκαλύπτουν και κάποιες όχι τόσο προφανείς ενδείξεις και τάσεις, έχει ίσως περισσότερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς ορισμένους ποιοτικούς δείκτες, που ίσως και να είναι ερμηνευτικά πιο χρήσιμοι.

Ο πλέον αξιόπιστος από αυτούς θεωρείται η δυνητική ψήφος, καθώς παρουσιάζει την (θεωρητική) συνολική δυναμική ενός κόμματος. Σε αυτό το στοιχείο της έρευνας του protagon.gr και της Real Polls, ένα 6,6% δηλώνει πολύ πιθανό να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, 9% λέει ότι είναι αρκετά πιθανό και ένα 22,4% δηλώνει ότι είναι λίγο πιθανό να ψηφίσει το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Το σύνολο της δυνητικής ψήφου του ΠΑΣΟΚ με βάση αυτά φτάνει το 38%.

Το αντίστοιχο δυνητικό ποσοστό της ΝΔ είναι την ίδια στιγμή 36,9%, με 21,1% να δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να την ψηφίσει, 8,1% αρκετά πιθανό και 7,7% λίγο πιθανό. Σε αυτόν τον δείκτη λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ προηγείται της ΝΔ, όμως αυτό δεν είναι ακριβώς λόγος χαράς, αφού η δυνητική ψήφος που δεν επαληθεύεται, είναι μία πολύ σοβαρή ένδειξη προβλήματος…

Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2025 - 14:06
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