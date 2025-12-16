Για να μην αιφνιδιαστεί πάλι η κυβέρνηση στην «επέτειο» των Τεμπών

Συνειδητοποιεί κανείς όσο πλησιάζει το τέλος του 2025, ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά πελαγοδρομούσε όλον τον χρόνο μεταξύ Τεμπών και ΟΠΕΚΕΠΕ, κατορθώνοντας κατά τα άλλα να υπογράψει τις (όχι ασήμαντες) ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και να ψηφίσει τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Η αδράνεια είναι πολύ δύσκολο να κρυφτεί και υπό αυτήν τη συνθήκη υπάρχουν κάποια ερωτήματα που έχουν ενδιαφέρον και θα έπρεπε πρωτίστως να απασχολούν το Μέγαρο Μαξίμου.

Ένα από αυτά είναι τι έχει απογίνει με τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων; Πού βρίσκεται δηλαδή το έργο που έχει αναλάβει ο Κώστας Κυρανάκης και πόσο τηρούνται χρονοδιαγράμματα ή απλώς λέγονται κουβέντες. Καλό θα ήταν να έχει μία απάντηση η κυβέρνηση και να την δώσει εγκαίρως, προτού… αιφνιδιαστεί πάλι στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας, που δεν απέχει και πολύ…