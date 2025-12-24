Τα μπλόκα «κερδίζουν»: Ματαίωσε τα σχέδια για την Πίνδο ο Πρωθυπουργός

Η ελληνική «παράδοση» των αγροτικών μπλόκων έχει μία ισχυρή δόση σουρεαλισμού, όμως από κάποιο σημείο κι έπειτα το πράγμα έχει και σοβαρές πτυχές.

Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες είναι υπό μία έννοια ένα είδος πραξικοπήματος, αφού τα τρακτέρ, σαν άλλα τανκς, έχουν κόψει τη χώρα στα δύο, περιορίζουν την κυκλοφορία και ορίζουν ποιος θα μετακινηθεί, πώς και προς τα πού.

Το κράτος την ίδια στιγμή διαπραγματεύεται με τους αγρότες και παρέχει ακόμη και διευκολύνσεις στους σχεδιασμούς αυτούς, αφού π.χ. η τροχαία είναι αυτή που ξεχωρίζει στα μπλόκα τα ΙΧ από τα φορτηγά, τα οποία οδηγεί προς άλλες κατευθύνσεις. Το σουρεαλιστικό σκηνικό πάντως ολοκληρώνεται με την ματαίωση των σχεδίων του Κυριάκου Μητσοτάκη για ολιγοήμερες διακοπές στην Πίνδο, προφανώς λόγω των αγροτικών μπλόκων…