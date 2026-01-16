Συνεχίζονται οι κατά ριπάς βολές του Αδωνι με στόχο τον Δένδια

Στα σκληρά… παραπολιτικά των ημερών ξεχωρίζει φυσικά η μετωπική επίθεση διαρκείας που εξαπολύει ο Αδωνις Γεωργιάδης εναντίον του Νίκου Δένδια.

Με κάθε δυνατή αφορμή ο υπουργός Υγείας αφήνει αιχμές κατά του συναδέλφου του επί της Εθνικής Αμυνας για την πολιτική του αφωνία και το γεγονός ότι δεν δίνει επικοινωνιακές και πολιτικές μάχες για να υπερασπιστεί την κυβέρνηση.

Πέραν των ευθειών βολών κατά ριπάς, χαρακτηριστικό ήταν και κάτι ακόμη: με αφορμή τον κατάπλου της φρεγάτας «Κίμων» στον Ναύσταθμο, ο Αδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη δημοσίως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρώην υπουργό Αμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον πρώην γγ του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, για τον συντονιστικό του ρόλο στη διαδικασία προμήθειας των φρεγατών. Τον σημερινό υπουργό Αμυνας τον παρέλειψε, προφανώς διόλου τυχαία…