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Ζορίζουν (κι άλλο) τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης
13:48 - 19 Ιαν 2026

Ζορίζουν (κι άλλο) τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ

Άγγελος Κωβαίος
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Η προγραμματισμένη για την Τρίτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ προμηνύεται κρίσιμη, δεδομένης της συγκυρίας.

Το κόμμα είναι δημοσκοπικά καθηλωμένο, τα κυοφορούμενα νέα σχήματα (Τσίπρας, Καρυστιανού) φαίνεται ότι ευνοούν εξ αντανακλάσεως τον Μητσοτάκη και όχι τον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ οδεύει προς ένα συνέδριο (στο τέλος Μαρτίου), όπου αναμένεται το μεγάλο ξεκαθάρισμα (και, ενδεχομένως, ξεκατίνιασμα).

Εν όψει αυτών ο Χάρης Δούκας επιμένει στην – ανορθόδοξη από καθαρά πολιτικής άποψης – πρότασή του, να δεσμευτεί το κόμμα με απόφαση συνεδρίου, ότι δεν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη ΝΔ. Την ίδια στιγμή ο Παύλος Γερουλάνος επαναφέρει το θέμα της (δημοσκοπικής) βελόνας που δεν κινείται, λέει (στα Νέα) ότι το συνέδριο είναι τελευταία ευκαιρία και όλα δείχνουν ότι αυτή η στασιμότητα στις μετρήσεις πιθανότατα θα μετατραπεί, αργά ή γρήγορα, σε αφορμή για εξελίξεις…

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 13:57
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