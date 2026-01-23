Καλή νομοθέτηση και άλλα τέτοια παραμύθια

Η κυβέρνηση είναι προφανέστατα εκτεθειμένη λόγω της τροπολογίας για τη συνεπιμέλεια, που χαρακτηρίζεται «φωτογραφική» για την περίπτωση της Ολγας Κεφαλογιάννη.

Δεν είναι η μοναδική περίπτωση, είναι όμως ένα κραυγαλέο κρούσμα περιφρόνησης της περιβόητης καλής νομοθέτησης, που αποτελούσε κεντρική κυβερνητική διακήρυξη, δείχνει πολλά για τις αντιλήψεις που επικρατούν, ενώ είναι πιθανό να έχει και άλλες παρενέργειες.

Σε μία συγκυρία κατά την οποία η κυβέρνηση εμφανίζει μία, έστω και ισχνή, δημοσκοπική ανάκαμψη, περιστατικά όπως αυτό δείχνουν ότι κάποιες φορές η σπατάλη πολιτικού κεφαλαίου δεν αξιολογείται όσο και όπως θα έπρεπε. Ταιριάζει απόλυτα η φράση για όσους «κλωτσάνε την καρδάρα με το γάλα». Εν αναμονή των επόμενων δημοσκοπήσεων…