Αμβλώσεις: Να 'ναι καλά η Καρυστιανού

Καλό είναι να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και κατά την άποψή μας η απολύτως ατυχής αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού περί «δημόσιας διαβούλευσης» για τις αμβλώσεις, λειτούργησε στην ουσία υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών.

Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει κατά καιρούς τεθεί στο δημόσιο διάλογο από αρκετά πρόσωπα στο πολιτικό μας σύστημα, που σήμερα κινούνται στη σφαίρα επιρροής του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτά τα άτομα, όμως, βρίσκονται για πολιτικούς λόγους απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού και έτσι έσπευσαν να τονίσουν πως ο νόμος για τις αμβλώσεις στην Ελλάδα είναι επαρκής και δεν πρέπει να αλλάξει.

Άτομα όπως η Αφροδίτη Λατινοπούλου ή ακόμα και οι Πλεύρης, Γεωργιάδης, θα περίμενε κανείς ότι δεν θα διαφωνούσαν τόσο κάθετα με την άποψη που εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού, αλλά το έκαναν.

Έτσι, οι γυναίκες (ευτυχώς) μπορούν να κοιμούνται ήσυχες. Άλλωστε, ακόμα και η ίδια η Μαρία Καρυστιανού, αφού εισέπραξε τη δημόσια κατακραυγή, έσπευσε να ανασκευάσει τις δηλώσεις της.