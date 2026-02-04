Η έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος είναι σαν να ανάβει ένας προβολέας και να φωτίζει τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Ποιον αρμοδιότερο και ειδικότερο μπορεί κανείς να σκεφτεί όταν ανοίγει ένα τέτοιο θέμα;

Επειτα λοιπόν από τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού λοιπόν και με αφορμή την κυκλοφορία του τόμου «Πενήντα χρόνια από το Σύνταγμα του 1975 - Η συνταγματική υπόσχεση της Μεταπολίτευσης και η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», που είναι τα πρακτικά του σχετικού συνεδρίου του προηγούμενου Ιουνίου, ο Κύκλος Ιδεών οργανώνει μία νέα συνάντηση και συζήτηση.

Θέμα είναι «Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος» και επ’ αυτού θα συζητήσουν οι: Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης (θα είναι ο εισηγητής της ΝΔ), Κώστας Χρυσόγονος, και Ευάγγελος Βενιζέλος (που και θα συντονίσει τη συζήτηση). Το… All Star Game των συνταγματολόγων είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου στις 17:00, στο ξενοδοχείο King George…