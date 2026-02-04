Επειτα λοιπόν από τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού λοιπόν και με αφορμή την κυκλοφορία του τόμου «Πενήντα χρόνια από το Σύνταγμα του 1975 - Η συνταγματική υπόσχεση της Μεταπολίτευσης και η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», που είναι τα πρακτικά του σχετικού συνεδρίου του προηγούμενου Ιουνίου, ο Κύκλος Ιδεών οργανώνει μία νέα συνάντηση και συζήτηση.
Θέμα είναι «Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος» και επ’ αυτού θα συζητήσουν οι: Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης (θα είναι ο εισηγητής της ΝΔ), Κώστας Χρυσόγονος, και Ευάγγελος Βενιζέλος (που και θα συντονίσει τη συζήτηση). Το… All Star Game των συνταγματολόγων είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου στις 17:00, στο ξενοδοχείο King George…