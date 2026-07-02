Μάντζος από Βουλή: Η ΝΔ επιχειρεί να δημιουργήσει de facto Συνταγματικό Δικαστήριο

Με αναφορά στην πολύνεκρη εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό και τονίζοντας ότι «η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία».

Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τη συμπαράστασή του στα θύματα και στις οικογένειές τους, επισημαίνοντας ότι η μόνη απάντηση απέναντι σε τέτοιες ενέργειες είναι η Δικαιοσύνη και η αυστηρή απόδοση ευθυνών.

Στη συνέχεια, ο κ. Μάντζος ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματός του σχετικά με τις τρεις συνταγματικές διατάξεις (άρθρα 97, 99 και 100) που προτείνει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι καμία από αυτές δεν θα πρέπει να ενταχθεί στην αναθεωρητική διαδικασία.

Άρθρο 97

Αναφορικά με την πρόταση της ΝΔ για το άρθρο 97 και την κατάργηση της συνταγματικής πρόβλεψης, σύμφωνα με την οποία τα πολιτικά εγκλήματα εκδικάζονται από τα μικτά ορκωτά δικαστήρια, ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ είπε ότι είναι μια αόριστη πρόταση, έτσι όπως εισάγεται, διότι δεν διευκρινίζεται αν επιδιώκεται η πλήρης κατάργηση της κατηγορίας των πολιτικών εγκλημάτων γενικότερα ή αν απλώς επιδιώκεται η μεταβολή της δικαιοδοσίας, για την εκδίκαση αυτών των αδικημάτων, με την ανάθεση των σχετικών υποθέσεων σε διαφορετικό δικαστήριο. «Στη δεύτερη περίπτωση, αυτό το οποίο διαγιγνώσκουμε είναι η οριστική αναίρεση πια, με τη βούλα της πλειοψηφίας, της σύνδεσης της εκδίκασης αυτών των αδικημάτων, με τα ορκωτά δικαστήρια, με το λαϊκό στοιχείο, τους λαϊκούς δικαστές που από το Σύνταγμα του 1975 τουλάχιστον, συνδέονται με την εκδίκαση αυτών των αδικημάτων. Δεν κατανοούμε ποια είναι δικαιοπολιτική επιλογή πίσω από αυτή την πρόταση και ποιο το όφελος στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης», είπε ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ και επισήμανε πως ούτως ή άλλως, η έννοια του πολιτικού εγκλήματος έχει ατονήσει, έχει περιοριστεί δε και νομολογιακά, ως έννοια.

Άρθρο 99

Αναφερόμενος στην πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 99, ο κ. Μάντζος σχολίασε ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να αναθεωρήσει διατάξεις για το Ανώτατο Δικαστήριο, χωρίς να εξηγεί ποιο είναι το σχέδιο, πίσω από τις νέες ρυθμίσεις που προτείνει.

«Δεν είναι σαφές, για παράδειγμα, τι θα εισφέρει στο κράτος δικαίου και στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η πρόταση της ΝΔ να καταργηθεί το δικαστήριο αγωγών κακοδικίας και να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, διότι αυτή η μεταβολή προκαλεί προβληματισμούς ως προς τον θεσμικό ρόλο του ΑΕΔ. Το ΑΕΔ δημιουργήθηκε, ως συνταγματικός θεσμός εξαιρετικής δικαιοδοσίας, επιφορτισμένο με την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων μείζονος συνταγματικής και θεσμικής σημασίας, όπως είναι οι συγκρούσεις δικαιοδοσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, η άρση αντιφατικής νομολογίας, ο έλεγχος του κύρους των βουλευτικών εκλογών, όπως είδαμε, με εμφατικό τρόπο, με την ακύρωση της εκλογής των τριών βουλευτών των “ Σπαρτιατών”, ως καθολικών διαδόχων της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Αυτού του βεληνεκούς οι υποθέσεις και αυτού του πολιτικού και νομικού κύρους υποθέσεις, άγονται ενώπιον του ΑΕΔ. Άρα, δεν βλέπουμε πώς η ανάθεση των αγωγών κακοδικίας στο ΑΕΔ θα διαφυλάξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει και την αποστολή του. Εμείς βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο, ότι θα την αλλοιώσει την αποστολή του, καθώς η ΝΔ, με την πρότασή της, καλεί το ΑΕΔ να επιλαμβάνεται υποθέσεων που δεν συνδέονται με τις παραδοσιακές και ιδρυτικές, συνταγματικές του αρμοδιότητες», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Σημείωσε επιπλέον, ότι σε επίπεδο αμιγώς διοικητικό, η μεταφορά της συγκεκριμένης αρμοδιότητας, ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση και φόρτου εργασίας για το ΑΕΔ. Ο κίνδυνος αυτός δε, όπως τόνισε, καθίσταται ακόμη εντονότερος με την πρόταση της ΝΔ για το άρθρο 100Σ να αναλάβει το ΑΕΔ και τον προληπτικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. «Αυτή η σώρευση αρμοδιοτήτων, τόσο πολλών και ετερόκλητων μεταξύ τους και ιδιαιτέρως απαιτητικών, στο ίδιο δικαστήριο, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ταχεία και αποτελεσματική άσκηση των κύριων συνταγματικών του καθηκόντων, υποβαθμίζοντας τελικά τον ρόλο του θεσμού που επιλαμβάνεται ζητημάτων εξαιρετικής θεσμικής βαρύτητας», είπε.

Άρθρο 100

Για την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 100Α, ο Δημήτρης Μάντζος είπε ότι «αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να κατοχυρώσει, να καθιερώσει, να διαμορφώσει ένα συνταγματικό δικαστήριο στην Ελλάδα, χωρίς να το λέει. Και μάλιστα χωρίς να λαμβάνονται οι πρόνοιες, εγγυήσεις, οι διασφαλίσεις και χωρίς να προηγηθεί νομική, συνταγματική, πολιτική συζήτηση, για μια τέτοια μεγάλη μεταρρύθμιση».

«Γνωρίζετε τη δημόσια συζήτηση, η οποία έχει αναπτυχθεί, στην πατρίδα μας. Η εμπειρία συνταγματικών δικαστηρίων σε άλλες έννομες τάξεις της Ευρώπης δεν προσφέρει ισχυρά επιχειρήματα στην άποψη που θέλει την ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου στην πατρίδα μας. Αν είναι να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, πρέπει πρώτα να συζητήσουμε για τις εγγυήσεις και τις διασφαλίσεις, και στη συνέχεια να μιλήσουμε για την ίδρυση ενός τέτοιου δικαστηρίου», είπε ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ και επισήμανε: «Η πρόταση της ΝΔ να προβλέψει την εισαγωγή νέας αρμοδιότητας στο ΑΕΔ, με αντικείμενο την άσκηση προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας, επί ψηφισμένων νομοσχεδίων, με το άρθρο 77 παρ. 3 την ίδια στιγμή, θα έχει τον χαρακτήρα οιονεί συνταγματικού δικαστηρίου μέσα από το ΑΕΔ. Είναι μια συγκεντρωτική μέθοδος ελέγχου της συνταγματικότητας των νομοσχεδίων. Στην πράξη, η πρόταση οδηγεί σε ουσιώδη περιορισμό του συστήματος ελέγχου της συνταγματικότητας του νόμου, που είναι ο παρεμπίπτων διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας, ο οποίος και αποτελεί πάγιο χαρακτηριστικό της ελληνικής έννομης τάξης για περισσότερο από 130 έτη».

Η μεταφορά της κρίσης της συνταγματικότητας ενός ψηφισμένου νομοσχεδίου, αποκλειστικά στο ΑΕΔ, είπε ο Δημήτρης Μάντζος, αποδυναμώνει τη σημαντική τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει τα άλλα δικαστήρια στον έλεγχο της συνταγματικότητας, ιδίως το ΣτΕ που έχει διαμορφώσει εκτενή νομολογία σε ζητήματα προστασίας των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελέγχου της νομιμότητας της διοικητικής δράσης. Με την πρόβλεψη δε, της πρότασης της ΝΔ, για τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του ΑΕΔ, ουσιαστικά περιορίζεται η δυνατότητα όλων των δικαστηρίων της χώρας να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της συνταγματικής νομολογίας, ακόμη και του Αρείου Πάγου. «Ήδη το ΣτΕ έχει διατυπώσει ισχυρότατες επιφυλάξεις, ως προς το θέμα της συμβατότητας της ρύθμισης που προτείνει η πλειοψηφία, με τις θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων. Θα μπορούσε δε κάποιος να πει ότι αυτό το άρθρο προσκρούει και στο άρθρο 110 Σ διότι θίγει την αρχή του κράτους δικαίου, η οποία συνιστά ουσιαστικό όριο της αναθεωρητικής διαδικασίας. Γιατί εφόσον η κρίση του ΑΕΔ, σύμφωνα με την πρόταση της ΝΔ, θα δεσμεύει το σύνολο των δικαστηρίων, ο πολίτης που θίγεται από την εφαρμογή ενός νόμου, στερείται ουσιαστικά της δυνατότητας να αμφισβητήσει τη συνταγματικότητα του. Άρα αυτή η πρόταση θίγει το κράτος δικαίου».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ανακύπτουν και ζητήματα συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς ενδέχεται να περιοριστεί η δυνατότητα των κατώτερων δικαστηρίων να απευθύνουν προδικαστικά ερωτήματα προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.