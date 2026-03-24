Ο Άγγελος Παπαδημητρίου τα εξηγεί όλα για το Ιράν με ένα ποίημα

Εν μέσω διαφόρων ερμηνειών για το πώς ο Τραμπ πήγε από το αυστηρό τελεσίγραφο, σε αυτήν την δήλωση της Δευτέρας (23/3), με την οποία ανακοίνωνε ότι σταματά τους βομβαρδισμούς ενεργειακών υποδομών και ότι υπάρχουν δίαυλοι μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ο γνωστός και πολυδιάστατος καλλιτέχνης (ηθοποιός, εικαστικός, ερμηνευτής, κ.ά.) Αγγελος Παπαδημητρίου, που δηλώνει πάντως «ψηφιακός δημιουργός», ανέβασε στο Facebook την εξής, ποιητική παρουσίαση των όσων εκτυλίσσονται σε αυτόν τον πόλεμο:
«Το τελεσίγραφο του Τραμπ στους Ιρανούς !
Τους ζητάει τόσα , που δεν τα βάζει ο νούς.
Αγαπητοί Μουλάδες , απ' τον καιρό του Νώε,
επιθυμώ οι Ιρανές να μοιάσουν στην Μονρόε.
Οι κελεμπίες τα τσαντόρ κι όλα τα αξεσουάρ,
ρητώς απαγορεύονται , εκτός των σπασουάρ.
Το χοιρινό επιτρέπεται μαζί με οινοπνεύματα.
Θα απαγχονίζονται , όσοι εξάπτουν πνεύματα.
Θα γίνετε αυτόματα , σύγχρονοι κι Ευρωπαίοι,
με ίδια δικαιώματα σέ : Αιδοία - Κώλους - Πέη.
Πάρτυ τραγούδια μουσικές όλα στη διαπασών,
κλειστά σύνορα Κίνας και πασών των Ρωσιών.
Χεζμπολ@χ- χ@μ@ς ... Απαγορεύονται ρητώς.
Προσέχετε! Παρακολουθεί προσωπικός ιατρός.
Όσοι δεν συμμορφώνεστε , δεν έχουμε Καιάδα,
με φουσκωτό κι αλέ-ρε, σας στέλνουμε Ελλάδα.
Εκεί που οι μπαχαλάκηδες μοιάζουν θεοκρατία,
θα είστε σαν το σπίτι σας . Ζήτω η Δημοκρατία!».
&nb{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07cdSyJFEhBUDBcvp6NpSpzogevrNyhLwRgSvCvcMErB91Hikh52aKaLwUCCU5Jpel&id=100015605555850}sp;