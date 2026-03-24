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Ο Άγγελος Παπαδημητρίου τα εξηγεί όλα για το Ιράν με ένα ποίημα
Ανεμοδείκτης
14:09 - 24 Μαρ 2026

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου τα εξηγεί όλα για το Ιράν με ένα ποίημα

Άγγελος Κωβαίος
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Η τακτική του Ντόναλντ Τραμπ – αν υπάρχει κάτι τέτοιο – είναι αντικείμενο συζητήσεων και αναλύσεων και πάντως αποδεικνύεται ότι η προσπάθεια να προβλέψει κανείς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ είναι μάταιη.

Εν μέσω διαφόρων ερμηνειών για το πώς ο Τραμπ πήγε από το αυστηρό τελεσίγραφο, σε αυτήν την δήλωση της Δευτέρας (23/3), με την οποία ανακοίνωνε ότι σταματά τους βομβαρδισμούς ενεργειακών υποδομών και ότι υπάρχουν δίαυλοι μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ο γνωστός και πολυδιάστατος καλλιτέχνης (ηθοποιός, εικαστικός, ερμηνευτής, κ.ά.) Αγγελος Παπαδημητρίου, που δηλώνει πάντως «ψηφιακός δημιουργός», ανέβασε στο Facebook την εξής, ποιητική παρουσίαση των όσων εκτυλίσσονται σε αυτόν τον πόλεμο:

«Το τελεσίγραφο του Τραμπ στους Ιρανούς !

Τους ζητάει τόσα , που δεν τα βάζει ο νούς.

Αγαπητοί Μουλάδες , απ' τον καιρό του Νώε,

επιθυμώ οι Ιρανές να μοιάσουν στην Μονρόε.

Οι κελεμπίες τα τσαντόρ κι όλα τα αξεσουάρ,

ρητώς απαγορεύονται , εκτός των σπασουάρ.

Το χοιρινό επιτρέπεται μαζί με οινοπνεύματα.

Θα απαγχονίζονται , όσοι εξάπτουν πνεύματα.

Θα γίνετε αυτόματα , σύγχρονοι κι Ευρωπαίοι,

με ίδια δικαιώματα σέ : Αιδοία - Κώλους - Πέη.

Πάρτυ τραγούδια μουσικές όλα στη διαπασών,

κλειστά σύνορα Κίνας και πασών των Ρωσιών.

Χεζμπολ@χ- χ@μ@ς ... Απαγορεύονται ρητώς.

Προσέχετε! Παρακολουθεί προσωπικός ιατρός.

Όσοι δεν συμμορφώνεστε , δεν έχουμε Καιάδα,

με φουσκωτό κι αλέ-ρε, σας στέλνουμε Ελλάδα.

Εκεί που οι μπαχαλάκηδες μοιάζουν θεοκρατία,

θα είστε σαν το σπίτι σας . Ζήτω η Δημοκρατία!».

&nb{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07cdSyJFEhBUDBcvp6NpSpzogevrNyhLwRgSvCvcMErB91Hikh52aKaLwUCCU5Jpel&id=100015605555850}sp;

Τελευταία τροποποίηση στις 24/03/2026 - 14:52
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