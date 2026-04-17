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Άλλη μια διαπίστωση για το λάθος της τουριστικής μονοκαλλιέργειας
Ανεμοδείκτης
15:44 - 17 Απρ 2026

Άλλη μια διαπίστωση για το λάθος της τουριστικής μονοκαλλιέργειας

Άγγελος Κωβαίος
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Ισως και να είναι μία από τις πιο σοκαριστικές δηλώσεις των τελευταίων ετών, αυτή που έγινε την Πέμπτη (16/3) από τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), Φατίχ Μπιρόλ.

Κατά τα όσα ανέφερε, η ευρωπαϊκή αεροπορική βιομηχανία έχει διασφαλισμένη επάρκεια καυσίμων για μόλις έξι εβδομάδες, δεδομένης της κρίσης στο Ορμούζ. Καταλαβαίνει κανείς εύκολα τι σημαίνει αυτό και τι θα σημάνει περαιτέρω, αν συνεχιστεί το χάος στον Κόλπο, καθώς και τι αλυσιδωτές επιπτώσεις μπορεί να έχει η διαταραχή και των αερομεταφορών, μετά από την ναυσιπλοΐα.

Καταλαβαίνει όμως κανείς και κάτι ακόμη, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που στηρίζει την οικονομική ύπαρξή της στην μονοκαλλιέργεια του τουρισμού: ότι η εξάρτηση από μία τόσο ευάλωτη δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι κεντρική και μοναδική επιλογή, όταν από την μια στιγμή στην άλλη μπορεί να ανατραπούν όλα τα δεδομένα…

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