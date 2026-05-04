Ανοίγει πανιά προς Ιθάκη και ο Καστανίδης;

Θα “συμπλεύσει” με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο Καστανίδης; Αυτή είναι η συζήτηση τώρα στα πηγαδάκια του ΠΑΣΟΚ, αφού το παλιό στέλεχος, ο πρώην βουλευτής του Κινήματος ξεσπάθωσε οργισμένα και με το γνωστό στομφώδες ύφος του κατά “του ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη”.

Ο Χάρης Καστανίδης που μαζί με τον Ραγκούση και τον Πετσάλνικο είχαν χαρακτηριστεί τότε “εξαπτέρυγα” του Γιώργου Παπανδρέου, ήταν από τους θερμούς υποστηρικτές του δημοψηφίσματος του ΓΑΠ και είχε εναντιωθεί στην πρόταση του Ευάγγελου Βενιζέλου να ψηφιστεί το πρώτο μνημόνιο με 180 βουλευτές - μια πρόταση σωστή, που αν είχε τότε γίνει δεκτή από τον ΓΑΠ, η πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και της χώρας τα επόμενα χρόνια θα ήταν άλλη - πολύ καλύτερη.

Τώρα μετά την ανακοίνωση του για αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ, αυτοί που τον ξέρουν καλά μέσα στο κόμμα περιμένουν κάποια στιγμή μια νέα ανακοίνωση, “σύμπλευσης” με τον Τσίπρα και όχι ένταξης του στο υπό ίδρυση κόμμα - ένα τέτοιο πολιτικό μέγεθος εξάλλου δεν θα μπορούσε ποτέ να υπαχθεί στον Τσίπρα.