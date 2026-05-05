Τριπλή διάκριση για την MSC Cruises και την Explora Journeys στα Tourism Awards 2026

Με τρεις σημαντικές διακρίσεις τιμήθηκαν η MSC Cruises και η Explora Journeys, το Τμήμα Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC, στο πλαίσιο των Tourism Awards 2026, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για την κρουαζιέρα και τον ελληνικό τουρισμό.

Σε κλίμα γιορτής και χαράς πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η απονομή των Tourism Awards 2026, αναδεικνύοντας για 13η συνεχή χρονιά τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για τον ελληνικό τουρισμό. Πιο συγκεκριμένα οι δύο εταιρείες απέσπασαν:

Χρυσό Βραβείο για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και ανάδειξη νέου προορισμού

για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και ανάδειξη νέου προορισμού Χρυσό Βραβείο για υπηρεσίες πολυτελούς φιλοξενίας

για υπηρεσίες πολυτελούς φιλοξενίας Ασημένιο Βραβείο για τη στρατηγική επέκτασης της τουριστικής περιόδου

Η Σύρος στο επίκεντρο: ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης προορισμού

Το πρώτο Χρυσό Βραβείο αναδεικνύει τη Σύρο ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της κρουαζιέρας.

Μέσα από την πρωτοβουλία «Syros Uncovered», η MSC Cruises και η Explora Journeys, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και τοπικούς φορείς, συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάδειξη του νησιού ως αυθεντικού πολιτιστικού προορισμού, με σεβασμό στην ταυτότητα και την παράδοσή του.

Η προσέγγιση αυτή δεν προσαρμόζει τον προορισμό στις ανάγκες της κρουαζιέρας, αλλά ενσωματώνει την κρουαζιέρα στον χαρακτήρα του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό:

Δημιουργήθηκαν περισσότερες από δέκα θεματικές εμπειρίες για επισκέπτες

Αναδείχθηκαν η αρχιτεκτονική, η ιστορία, η γαστρονομία και οι τέχνες της Σύρου

Ενισχύθηκε η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των μικρών επιχειρήσεων

Διευρύνθηκε η διεθνής προβολή του νησιού σε νέες αγορές

Η δυναμική ανάπτυξη αποτυπώνεται και στην αύξηση των προσεγγίσεων κρουαζιέρας, μετατρέποντας τη Σύρο σε έναν ανερχόμενο προορισμό με ουσιαστικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Δήλωση Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Με αφορμή αυτή τη σημαντική βράβευση, ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης δήλωσε σχετικά: ‘Συγχαίρουμε θερμά την MSC Cruises και την Explora Journeys για τη διάκρισή τους στα Tourism Awards 2026, μια διάκριση που αναδεικνύει τη σημασία των ουσιαστικών συνεργασιών ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, την επιχειρηματική κοινότητα και τις διεθνείς εταιρείες της κρουαζιέρας.

Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τη Σύρο, καθώς ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης και το Επιμελητήριο Κυκλάδων συμμετείχαν ενεργά στη συνολική προσπάθεια υποδοχής, συντονισμού και ανάδειξης του προορισμού στο πλαίσιο της παρουσίας της MSC στο νησί.’

Επαναπροσδιορίζοντας την πολυτελή φιλοξενία

Το δεύτερο Χρυσό Βραβείο αφορά τον συνολικό επανασχεδιασμό της εμπειρίας εξυπηρέτησης των επισκεπτών, με επίκεντρο την ποιότητα, την αμεσότητα και την εξατομίκευση.

Η Explora Journeys μετέτρεψε τη λειτουργία εξυπηρέτησης πελατών σε έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό εμπειρίας, όπου κάθε επικοινωνία με τον επισκέπτη αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία φροντίδας και ουσιαστικής σύνδεσης.

Η νέα αυτή προσέγγιση βασίστηκε:

Στην εκπαίδευση των ομάδων σε υψηλά πρότυπα φιλοξενίας

Στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων για άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση

Στη μετάβαση από την απλή διαχείριση αιτημάτων σε ενεργή φροντίδα του επισκέπτη

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν σημαντική αύξηση της ικανοποίησης των επισκεπτών, ταχύτερη απόκριση και συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας, καθιστώντας την εξυπηρέτηση βασικό στοιχείο της αξίας του ταξιδιού.

Η Ελλάδα ως προορισμός κρουαζιέρας όλο τον χρόνο

Το Ασημένιο Βραβείο επιβραβεύει τη στρατηγική για την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως προορισμού που μπορεί να υποδέχεται επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Με την ανάπτυξη χειμερινών δρομολογίων και τη χρήση του Πειραιά ως βασικού λιμένα αφετηρίας, η πρωτοβουλία απέδειξε ότι η κρουαζιέρα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και εκτός θερινής περιόδου, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τις τοπικές οικονομίες.

Η υλοποίηση περιλάμβανε δεκάδες δρομολόγια και προσεγγίσεις σε ελληνικά λιμάνια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της εποχικότητας και στην ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής δραστηριότητας.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η διάκριση στα Tourism Awards 2026. Η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει τη συλλογική προσπάθεια των ομάδων μας, καθώς και τη σταθερή μας δέσμευση να προσφέρουμε αυθεντικές και υψηλής ποιότητας εμπειρίες στους επισκέπτες μας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια προσήλωσή μας στην Ελλάδα, από την ανάπτυξη νέων προορισμών έως τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού. Ο υπεύθυνος τουρισμός βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας μας, μέσα από στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, τους συνεργάτες και τις αρμόδιες αρχές, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη δημιουργεί διαχρονική αξία, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον», δήλωσε ο κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, Ανώτερος Στρατηγικός Σύμβουλος της MSC Cruises στην Ελλάδα.