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ΠΑΣΟΚ: «Κατ’ εξακολούθηση ψεύτης» ο Μαρινάκης για να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και αθλιότητες
Πολιτική
14:46 - 05 Μάι 2026

ΠΑΣΟΚ: «Κατ’ εξακολούθηση ψεύτης» ο Μαρινάκης για να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και αθλιότητες

Reporter.gr Newsroom
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«Ο κ. Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… “κατ’ εξακολούθηση ψεύτη”, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλιότητες της κυβέρνησης, την οποία εκπροσωπεί», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στην τηλεόραση του OPEN την Τρίτη (5/5).  

Ο κ. Μαρινάκης στην τηλεοπτική του εμφάνιση σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «δεν πρέπει να υποκύψουμε στην υιοθέτηση ενός αφηγήματος κάποιων εκτός των τειχών, που δημιουργεί πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει» επισήμανε. «Ο διάλογος δεν είναι πρόβλημα, ο διάλογος δίνει λύσεις».

{https://exchange.glomex.com/video/v-diamwyvkjall?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Όσο, δε, για τις ανεξάρτητες αρχές και τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ, είπε:

«Δεν μπω στη διαδικασία να ακολουθήσω τον κ. Ανδρουλάκη στη ρητορική των χαρακτηρισμών ούτε στη θυμωμένη φάση που βρίσκεται. Μπορεί να είναι θυμωμένος και εκνευρισμένος γιατί για παράδειγμα στη χθεσινή δημοσκόπηση είναι έκτος σε καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ενώ το κόμμα του είναι δεύτερο».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Κωστής Χατζηδάκης συνομίλησε επανειλημμένα με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να επιτευχθεί η πλειοψηφία των 3/5 που επιτρέπει την ανάδειξη επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών. «Δε θέλω να μπούμε στη διαδικασία να δείχνουμε τα κινητά μας» και ισχυρίστηκε πως οι Χατζηδάκης και Ανδρουλάκης έχουν μιλήσει το τελευταίο τρίμηνο πάνω από 20 φορές. «Πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, το έχω δε με τα μάτια μου» συμπλήρωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dian40gbfd9t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Μετά από πολλές συνομιλίες και την αποστολή 45 βιογραφικών, κατέληξαν τα δύο κόμματα σε δύο ονόματα, ένα που ήθελε περισσότερο η δική μας ΚΟ, τον κ. Μακρυδημήτρη και ένα που ήθελε περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, την κα Συγγούνα» πρόσθεσε και σημείωσε: «Όταν έρχεται κάποιος που έχει 16 ψήφους με κάποιον που έχει 2 ψήφους στις 29, θα δεχτεί δύο ονόματα κατ' αποκλειστικότητα [του δεύτερου]»;

«Ο κ Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι νέοι εν δυνάμει θα τον μαλώσουν στη Βουλή ότι μιλάει με την κακιά Δεξιά», προσέθεσε.

«Έχετε πια γελοιοποιηθεί»

«Στριμωγμένοι στη γωνία από την πρωτοφανή μεθόδευση να μην διοριστεί επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το πρόσωπο που συγκέντρωσε πλειοψηφία 3/5, τη μια διαδίδουν ότι υπήρχε “συμφωνία”, αλλά τη χάλασε η αντιπολίτευση, την άλλη ότι δεν υπήρχε συμφωνία αλλά υπήρχε “τηλεφωνική επικοινωνία” κ.ο.κ. Έχετε πια γελοιοποιηθεί», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη και συμπληρώνει:

«Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι.

Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals. Το ΠΑΣΟΚ θα σας ξεβολέψει, θα το συνηθίσετε», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

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