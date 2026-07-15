Ο Κασσελάκης στο κατώφλι της Βουλής

Στις εκλογές του 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον Αλέξη Τσίπρα τότε, είχε λάβει ποσοστό 17,83% και 47 έδρες.

Ακολούθησαν τα γνωστά ευτράπελα, επεισοδιακά και πρωτόγνωρα, διασπάσεις, αποχωρήσεις, παραιτήσεις και σήμερα έχει μείνει με 19 βουλευτές. Την επόμενη εβδομάδα εκτιμάται και αναμένεται ότι μπορεί να έχουν παραμείνει στην ΚΟ λιγότεροι από 10.

Στο οριακό όμως σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα μπορεί να δούμε και κάτι πολύ θεαματικό. Στην περίπτωση που η Πόπη Τσαπανίδου, βουλευτής Επικρατείας σήμερα, θελήσει να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα στο εγχείρημά του, προϋπόθεση θα είναι να παραιτηθεί από την βουλευτική της θέση. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, τη θέση της στη Βουλή θα πάρει ο… Στέφανος Κασσελάκης. Αυτό είναι θεωρητικά πιθανό να συμβεί, δεδομένου ότι οι αν η Πόπη Τσαπανίδου παραιτηθεί, οι επόμενοι επιλαχόντες είναι οι Μιχάλης Καλογήρου, Αθανάσιος Τσακρής και Ζωρζέτα Λάλη, που σήμερα είναι μέλη της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και λογικά δεν θα αποδεχθούν τη θέση, όπως και η Τζένη Λειβαδάρου, η αμέσως προηγούμενη από τον Κασσελάκη στην λίστα. Το πιθανότερο πάντως είναι ότι η κυρία Τσαπανίδου θα ανεξαρτητοποιθεί, αλλά λόγω Κασσελάκη θα έχει και μία πολύ καλή δικαιολογία για να μην αφήσει την έδρα...