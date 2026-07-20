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Το μη-κόμμα με τα πολλά λεφτά
Ανεμοδείκτης
12:47 - 20 Ιουλ 2026

Το μη-κόμμα με τα πολλά λεφτά

Άγγελος Κωβαίος
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Ίσως είναι πλέον περιττό να σχολιάζεται η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλλον θα πρέπει κανείς απλώς να περιμένει το αποτέλεσμα των εκλογών, αφότου θα έχει ολοκληρωθεί και η «μεγάλη απόδραση» προς το κόμμα του Τσίπρα.

Λογικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει την μάχη του 3%, όπως ήταν άλλωστε το σύνηθες ζητούμενο για τα κόμματα του «χώρου» κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης.

Αξίζει πάντως, έπειτα από όλα αυτά που έχουν συμβεί, μία υπενθύμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν κοντεύει να μετατραπεί σε μη-κόμμα, εξακολουθεί να εισπράττει μία διόλου ευκαταφρόνητη κρατική επιχορήγηση, που για το 2026 ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ, βάσει του εκλογικού αποτελέσματος του 2023 και της δεύτερης θέσης που είχε καταλάβει. Είναι ένα από τα χαριτωμένα στοιχεία της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας και του (απολύτως) κρατικοδίαιτου κομματικού συστήματος…

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