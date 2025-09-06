Πώς φαντάζεται ο Τσίπρας την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία;

Η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στον Economist αποτελεί μέχρι στιγμής την ισχυρότερη ένδειξη ότι ο άλλοτε πρωθυπουργός προετοιμάζεται πυρετωδώς για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Η ομιλία του εστίαζε κατά βάση στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας ωστόσο υπήρξε και μία ενδιαφέρουσα αναφορά ως προς τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που θα ήθελε να αναλάβει η Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης σχέσεων με Ινδία, Κίνα, καθώς και την αποκατάσταση των παραδοσιακά καλών σχέσεων με Ρωσία.

Τη συγκεκριμένη πτυχή σχολίασε καυστικά η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου στα πλαίσια συνέντευξής της στο OPEN. Αφού πρώτα υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έδωσε απαντήσεις για τα μεγάλα ζητήματα του 21ου αιώνα υπογράμμισε σχετικά με τη γεωπολιτική του αναφορά:

«Είπε πρέπει να ανοίξουμε πόρτες με Ρωσία, Ινδία και χώρες της Ασίας. Επειδή ως Δίκτυο έχω κάνει συνεργασία με τις χώρες της Ανατολής και με πανεπιστήμια και ινστιτούτα από το 2015 και τον καλούσαμε πάντοτε, ποτέ δεν μας απάντησε».

Πέραν όμως της συγκεκριμένης πτυχής που ανέδειξε η κα. Διαμαντοπούλου, η αναφορά του κ. Τσίπρα ειδικά για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Μόσχα χρήζει διευκρίνισης:

Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποια κριτήρια θεωρεί την αποκατάσταση των σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας – η οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απολύτως επιθυμητή και αναγκαία – εφικτή, τη στιγμή που οι επιθέσεις κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται και το Κρεμλίνο φέρεται να «φρενάρει» τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί (κυρίως από τις ΗΠΑ) και τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Κίεβο;

Οι διευκρινίσεις θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες από τη στιγμή που από τους Ευρωπαίους ηγέτες οι μόνοι που δείχνουν διαθέσεις συμβιβασμού με τη Ρωσία αγνοώντας ουσιαστικά την κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο και την βίαιη παραβίαση των συνόρων, είναι ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν. Αμφότεροι κατηγορούνται για αυταρχικές τάσεις. Δεδομένα ο κ. Τσίπρας και η ομάδα του θα θέλαν να αποφύγουν τυχόν ταύτιση με τέτοιου είδους πολιτικούς, ειδικά από τη στιγμή που o πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να προβάλλει προφίλ Ευρωπαϊστή.