Τσίπρας reloaded στον Economist: Το νέο αφήγημα, οι αιχμές και οι αντιδράσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχει επιστρέψει δυναμικά στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, με μια ομιλία στο συνέδριο του Economist την Παρασκευή (5/9), η οποία τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την τόσο για υιοθέτηση ύφους τοξικότητας όσο και για αποτυχία στη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές

Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ένα πρόγραμμα εννέα αξόνων με ορίζοντα το 2030. Μεταξύ άλλων πρότεινε, δημιουργία πιο διαφανούς κράτους, μεταρρυθμίσεις στην εργασία με στόχο τη μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 35 ώρες, νέα μεταναστευτική πολιτική με επίκεντρο την εργασία αλλαγές στην παιδεία και την υγεία, μέτρα για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης, μείωση του ιδιωτικού χρέους, καθώς και αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας με έμφαση στην ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η πρότασή του για τη σύσταση Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, με στόχο τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων. «Η Ελλάδα χρειάζεται νέα εργαλεία χρηματοδότησης, δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους. Δεν επινοώ τον τροχό - αντίστοιχα ταμεία έχουν δημιουργηθεί ήδη σε Βρετανία και Γερμανία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρότεινε επίσης, τα πολύ μεγάλα εισοδήματα να στηρίξουν τον τόπο με την εισαγωγή μιας Πατριωτικής Εισφοράς που θα κατευθύνεται σε ένα Ταμείο για τη Στήριξη των Νέων Γενεών -της Παιδείας, της έρευνας, της καινοτομίας και της στέγης για τους νέους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με ανοίγματα σε Κίνα και Ινδία και αποκατάσταση σχέσεων με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε απαντήσεις για το πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ποιες παρουσίες ξεχώρισαν

Στην ομιλία Τσίπρα ξεχώρισε η παρουσία του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, στενού συνεργάτη του τότε πρωθυπουργού, καθώς και των Γιώργου Βασιλειάδη και Δημήτρη Λιάκου, οι οποίοι αναμένεται να έχουν ρόλο στη νέα πολιτική του ομάδα. Παρόντες ήταν επίσης στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη, όπως η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Χρήστος Γιαννούλης. Το παρόν έδωσε επίσης ο ανεξάρτητος Βουλευτής και πρώην Υπουργός Άμυνας επί ΣΥΡΙΖΑ ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης.

Ηχηρή ήταν όμως η απουσία του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη δυσαρέσκειας για την «παράκαμψη» της Κουμουνδούρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Τσίπρας παραμένει βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που θεωρείται θεσμικά προβληματικό, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να παραιτηθεί από την έδρα του.

Το σχόλιο Μητσοτάκη

Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα για «διαστρέβλωση της μαύρης περιόδου 2015-2019». Κυβερνητικές πηγές τόνισαν πως «αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, προσπαθεί να ξαναγράψει την πραγματικότητα» και μίλησαν για «πατριωτική εισφορά που θυμίζει τους δεκάδες νέους φόρους που επέβαλε ως πρωθυπουργός».

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρευρισκόμενος σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στη Θεσσαλονίκη, σχολίασε σκωπτικά: «Εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για το μέλλον, εκείνος μιλάει για το παρελθόν».

Και πρόσθεσε:



«Το 2019 και το 2023 δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Τσίπρα, μήπως του δίνετε πολλή σημασία;». Επιπλέον, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το κεντρώο κοινό δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον κ. Τσίπρα.

Δύσκολη η εξίσωση για Ανδρουλάκη

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ αρχικά κράτησε αποστάσεις, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ». Τις τελευταίες μέρες ωστόσο, ρίχνει βολές κατά του Τσίπρα, ενώ χθες (5/9) το ΠΑΣΟΚ τον κατηγόρησε για αντιγραφή προτάσεων του κόμματος.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος επίσης μίλησε για «αντιγραφή», αν και δεν αναφερόταν απαραίτητα σε πολιτικό περιεχόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ όπου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η χώρα κυβερνάται 10 χρόνια από Τσίπρα και Μητσοτάκη, ας κρίνει ο ελληνικός Λαός».

Η επιστροφή Τσίπρα προκαλεί προφανώς προβληματισμό στο ΠΑΣΟΚ. Το βασικό ζητούμενο για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι η διατήρηση της εσωκομματικής συνοχής. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος, Άννα Διαμαντοπούλου, εκτίμησε πάντως σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο Action 24 ότι δεν αναμένονται απώλειες εκλογικού κοινού του ΠΑΣΟΚ προς το νέο κόμμα Τσίπρα, όταν αυτό ιδρυθεί.

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί επίσης το γεγονός ότι ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας -ο οποίος θεωρείται εσωκομματικός αντίπαλος του Τσίπρα- τήρησε αποστάσεις, καθώς δεν βρέθηκε στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι είχε συμμετάσχει σε εκδήλωση του ινστιτούτου του Τσίπρα, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση ότι αυτή τη φορά επέλεξε συνειδητά να κρατήσει χαμηλούς τόνο,

Το κατάλληλο timing για Τσίπρα;

Η ομιλία Τσίπρα στο Economist ανέδειξε έναν πιο μετριοπαθή και σοσιαλδημοκρατικό λόγο, με σαφή απόσταση από τις θέσεις της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ο ίδιος επιχειρεί να εμφανιστεί ως μεταρρυθμιστής με όραμα μακροπρόθεσμων αλλαγών, ενώ χαρακτηριστική είναι η αναφορά του σε πολιτικούς όπως ο Χαρίλαος Τρικούπης και ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν το νέο αυτό προφίλ του, αποτέλεσμα του περιβόητου rebranding, έρχεται αργά σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις. Από το περιβάλλον του προκύπτει μεν αισιοδοξία για τους σχεδιασμούς του, ωστόσο το εγχείρημα κρύβει αρκετές παγίδες. Οι απαντήσεις θα φανούν τόσο στις επόμενες μετρήσεις κοινής γνώμης όσο και -κυρίως- όταν ο νέος πολιτικός του φορέας πάρει σάρκα και οστά.