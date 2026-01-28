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Οι φόροι δεν φέρνουν ανάπτυξη
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13:46 - 28 Ιαν 2026

Οι φόροι δεν φέρνουν ανάπτυξη

Γιώργος Μπάγκαλας
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Η ανάπτυξη δημιουργεί ευημερία. Η φορολογία μπορεί μόνο να τη διανείμει. Χωρίς παραγωγικότητα και καινοτομία, η μηχανή απλώς σβήνει. 

Δυσκολεύομαι πλέον να ακούω τις φαντασιώσεις αναδιανομής που προωθούν ορισμένοι οικονομολόγοι και πολιτικοί.

Η ευημερία δεν γεννιέται από τη φορολόγηση, αλλά από την ανάπτυξη.

Οι φόροι μπορούν να αναδιανείμουν πόρους, όμως από μόνοι τους δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας, δεν παράγουν καινοτομία και δεν χτίζουν πραγματική ευημερία.

Οι βιώσιμες ευκαιρίες προκύπτουν όταν οι οικονομίες αναπτύσσονται μέσα από επενδύσεις, αύξηση της παραγωγικότητας και επιχειρηματικότητα.

Με αυτή την έννοια, η ανάπτυξη είναι η μηχανή. Οι φόροι είναι απλώς ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά δευτερεύον και αναποτελεσματικό όταν η μηχανή είναι σβηστή.

Χωρίς ενίσχυση της παραγωγικότητας, των επενδύσεων και της καινοτομίας, η φορολογία δεν μπορεί ποτέ να προσφέρει διατηρήσιμη ευημερία.

Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, οι υψηλότεροι φόροι κινδυνεύουν να λειτουργήσουν ως δηλητήριο για την ανάπτυξη.

Για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, η κατανόηση αυτής της πραγματικότητας είναι καθοριστική προϋπόθεση για την αποκατάσταση της οικονομικής δυναμικής και της κοινωνικής εμπιστοσύνης.

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