Τι πραγματικά κερδίζει η Ελλάδα από την ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
11:55 - 07 Νοε 2025

Η δημόσια συζήτηση γύρω από την εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει φορτιστεί με μεγάλες προσδοκίες, συχνά δυσανάλογες με τα πραγματικά δεδομένα. Το όφελος για την Ελλάδα είναι υπαρκτό και σημαντικό, αλλά δεν αποτελεί ούτε μαγική λύση ούτε «στρατηγική σωτηρία». Πρόκειται για ένα σύνολο κερδών που εκτείνεται από την ασφάλεια και τη γεωπολιτική έως την οικονομία.

Το πρώτο και πιο απτό πεδίο είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Η Ελλάδα περιορίζει σταδιακά την εξάρτησή της από ασταθείς ή μονοπωλιακές πηγές ενέργειας. Η πρόσβαση σε αμερικανικό LNG, σε συνδυασμό με μακροχρόνιες συμφωνίες, δίνει στη χώρα μεγαλύτερη ευελιξία και σταθερότητα στο ενεργειακό της μίγμα. Μετά την ενεργειακή κρίση της περιόδου 2022–2023, αυτό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον σχεδιασμό της επόμενης δεκαετίας.

Παράλληλα, η Ελλάδα ενισχύει τον περιφερειακό της ρόλο. Με υποδομές όπως το FSRU της Αλεξανδρούπολης και με διασυνδέσεις προς τα Βαλκάνια, καθίσταται σημείο εισόδου ενέργειας για χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει πολιτικά αυτή την εξέλιξη, επειδή περιορίζει την επιρροή Ρωσίας, αλλά και της Τουρκίας στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το τρίτο επίπεδο αφορά τις διμερείς σχέσεις. Η ενεργειακή συνεργασία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής στη συνολική σχέση Αθήνας–Ουάσιγκτον. Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως σταθερός και αξιόπιστος εταίρος, κάτι που έχει αντανάκλαση και σε άλλους τομείς, όπως η άμυνα, οι επενδύσεις, τα λιμάνια και τα ναυπηγεία.

Στο οικονομικό σκέλος, η παρουσία αμερικανικών εταιρειών μεταφράζεται σε πιθανές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση, LNG και, όπου προκύπτουν ευκαιρίες, ακόμη και σε τομείς όπως η ναυπηγική τεχνολογία. Για μια χώρα που αναζητά σταθερό κεφάλαιο και τεχνολογική αναβάθμιση, η συμμετοχή εταιρειών με ισχυρό αποτύπωμα αποτελεί θετική εξέλιξη.

Ένα ακόμα πεδίο στο οποίο καταγράφονται οφέλη είναι η ελληνική ναυτιλία. Η αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών LNG ανεβάζει τη ζήτηση για τον ελληνόκτητο στόλο που κυριαρχεί στον συγκεκριμένο τομέα. Μεσοπρόθεσμα, η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της σε μια αγορά στρατηγικής σημασίας.

Τέλος, υπάρχει η διάσταση της σταθερότητας. Σε μια περίοδο όπου η Τουρκία επιχειρεί να διευρύνει τον ενεργειακό της ρόλο, η συμμετοχή αμερικανικών συμφερόντων σε κρίσιμες ελληνικές υποδομές λειτουργεί ως επιπλέον επίπεδο πολιτικής προστασίας.

Ωστόσο, η συνεργασία συνοδεύεται και από μια προφανή πρόκληση.

Η Ελλάδα αυξάνει τη δική της εξάρτηση από μια μεγάλη δύναμη, γεγονός που απαιτεί προσεκτική εξισορρόπηση με την ευρωπαϊκή πολιτική και τις περιφερειακές σχέσεις. Η στρατηγική αξία των δεσμών με τις ΗΠΑ είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αποκλειστικός πυλώνας.

Συνολικά, η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ αποδίδει πραγματικά οφέλη, αλλά μόνο στο μέτρο που εντάσσεται σε μια ρεαλιστική, συνεκτική εθνική στρατηγική.

Τα κέρδη είναι σαφή, μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερη θέση στην περιοχή, επενδύσεις και ενίσχυση της ναυτιλίας. Το ζητούμενο είναι η προσεκτική διαχείριση, χωρίς υπερβολικές υποσχέσεις και χωρίς την ψευδαίσθηση ότι μια και μόνο συνεργασία μπορεί να λύσει τα δομικά προβλήματα του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.

