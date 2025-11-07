ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ξεκάθαρα δελφίνος του Μητσοτάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11:45 - 07 Νοε 2025

Ξεκάθαρα δελφίνος του Μητσοτάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Βγήκε λοιπόν με ύφος ο Άδωνις Γεωργιάδης να μας πει ότι είναι υπέρ της οπλοκατοχής επειδή του αρέσει πολύ η αυτοπροστασία και η ελευθερία. Προφανώς, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, καθώς είχε και στο παρελθόν εκφράσει αυτή την άποψη. Η επίκληση της ελευθερίας, όμως, για να την... πλασάρει στο κοινό του είναι άκρως ενοχλητική.

Αναγκαζόμαστε λοιπόν να γράψουμε ξανά και να επιχειρηματολογήσουμε για τα αυτονόητα.

Το «αμερικανικό μοντέλο» οπλοκατοχής (το μοναδικό στον κόσμο που κατοχυρώνεται από το σύνταγμα) που επικαλείται ο Άδωνις Γεωργιάδης «παράγει» περίπου 50.000 νεκρούς το χρόνο. Το 60% εξ αυτών αυτοκτονεί και το 40% αφορά δολοφονίες, οι περισσότερες με πυροβόλα όπλα.

Όσο για την... πολύπαθη ελευθερία μας, που την επικαλούνται διάφοροι με άκρως ταπεινά κίνητρα, ευτυχώς είναι προστατευμένη από το ελληνικό σύνταγμα και δεν χρειάζεται όπλα εν καιρώ ειρήνης.

Και κάτι ακόμα. Το να εκφράζει ένας υπουργός «προσωπική άποψη» την ώρα που ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας ανακοινώνουν μέτρα για αυστηροποίηση των κανόνων οπλοκατοχής, δίνει δικαιώματα...

Μπορεί ο Άδωνις να δηλώνει πιστός στρατιώτης του Μητσοτάκη, αλλά είναι πλέον σαφές πως έχει στο νου του την «επόμενη μέρα». Μπορεί ο Νίκος Δένδιας να φιγουράρει στα μέσα ως βασικός δελφίνος του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά προφανώς δεν είναι ο μόνος. Είναι εμφανές πως ο κ. Γεωργιάδης με τις ολοένα και πιο συχνές τραμπικές αναφορές του, "χτίζει" το προφίλ της υποψηφιότητάς του, όταν προκύψουν πολιτικές εξελίξεις εντός της ΝΔ.

Άλλωστε, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν έχασε την ευκαιρία να ταχθεί απέναντι στον Νίκο Δένδια με αφορμή το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη, όταν είπε πως ο ίδιος μόνο αν ήταν σε κώμα δεν θα πήγαινε να υπερασπιστεί την τροπολογία. Δεν υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη, απλά ήθελε να πλήξει τον Δένδια.

Ρίχνουμε λοιπόν κι εμείς μια... πιστολιά και πιστεύουμε πως θα βρούμε στόχο. Όποτε ανοίξει θέμα ηγεσίας στη ΝΔ ο Άδωνις Γεωργιάδης θα είναι παρών με μία υποψηφιότητα με πολλά τραμπικά στοιχεία και φυσικά με σαφή διαφορετικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά από αυτή του Νίκου Δένδια.

Το «μικρός Τραμπ» που του χρεώνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο Άδωνις. Να είναι ό,τι πιο κοντινό στον «Τραμπ της Ελλάδας» όταν αποχωρήσει από την ηγεσία της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε το 2027, είτε φυσικά και αργότερα.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 16:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «αριστερός» Μαμντάνι και ο Νίκος Ανδρουλάκης
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Ο «αριστερός» Μαμντάνι και ο Νίκος Ανδρουλάκης

Η κυβέρνηση έλαβε γράμμα από την... ξεχασμένη Ελλάδα
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Η κυβέρνηση έλαβε γράμμα από την... ξεχασμένη Ελλάδα

Ανάμεσα σε άμυνα και κοινωνική δικαιοσύνη: Το μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης
Γιώργος Ραυτόπουλος

Ανάμεσα σε άμυνα και κοινωνική δικαιοσύνη: Το μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης

Βιολογικά αγροτικά προϊόντα και επιδοτήσεις... made in Greece
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Βιολογικά αγροτικά προϊόντα και επιδοτήσεις... made in Greece

Γιατί να μη λύσει ο Τραμπ και το Κυπριακό...
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Γιατί να μη λύσει ο Τραμπ και το Κυπριακό...

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν
Ειδήσεις

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές
Πολιτική

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές

Σε αχαρτογράφητα νερά τα ελληνοτουρκικά – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα
Ειδήσεις

Σε αχαρτογράφητα νερά τα ελληνοτουρκικά – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:43

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:40

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 13:32

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20/05/2026 - 13:28

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:27

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

Πολιτική
20/05/2026 - 13:19

Χρυσοχοΐδης: Το «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 13:08

Παππάς: Ο Φάμελλος να μιλήσει στα όργανα του κόμματος - Να βρεθεί λύση με τον Πολάκη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/05/2026 - 13:05

Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Αναλύσεις
20/05/2026 - 13:04

HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις, υψηλά μερίσματα και νέες τιμές στόχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 12:44

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 12:17

Νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Πού απαγορεύονται οι ανεμογεννήτριες - Τι θα ισχύσει για τα φωτοβολταϊκά

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:11

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:03

Τουρκικό σχέδιο-μαμούθ προς ΝΑΤΟ: Αγωγός καυσίμων $1,2 δισ. ως «ασπίδα» απέναντι στο Ορμούζ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:00

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/05/2026 - 11:52

Ποιο είναι το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού; Η Allwyn βρέθηκε στο Athens Street Food Festival και βρήκε την απάντηση

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ