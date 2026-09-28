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ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Άλμα 80,6% στο EBITDA και επιστροφή σε κέρδη το Α’ εξάμηνο
Ανακοινώσεις
17:21 - 28 Σεπ 2026

ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Άλμα 80,6% στο EBITDA και επιστροφή σε κέρδη το Α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom

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Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική Α.Ε. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνέχισε με εντονότερο ρυθμό τη θετική πορεία της προηγούμενης χρήσης, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων. Παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αβεβαιότητες που επηρεάζουν αρνητικά το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, η σταθερά υψηλή  εγχώρια ζήτηση για προϊόντα χάλυβα, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τιμών πώλησης και τη διεύρυνση του μικτού περιθωρίου κέρδους, συνέβαλαν στη βελτίωση της κερδοφορίας τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας.

Ειδικότερα κατά την περίοδο 1.1.2026 30.06.2026:

Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε κατά 4,4%, ενώ ο Κύκλος Εργασιών της μητρικής εταιρείας κατά 4,1%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 80,6% σε επίπεδο Ομίλου και κατά 91,3% σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων διαμορφώθηκαν του μεν Ομίλου σε κέρδη € 2,6 εκατ. έναντι ζημιών € 0,5 εκατ., της δε μητρικής εταιρείας σε κέρδη € 2,1 εκατ. έναντι ζημιών € 0,9 εκατ.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ διαμορφώθηκε το Α’ Εξάμηνο του 2026 σε € 94,6 εκατ., από € 90,6 εκατ. το Α΄ Εξάμηνο του 2025, αυξημένος κατά 4,4%. Μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα € 112 εκατ. έναντι € 107,4 εκατ. τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας ανάλογη αύξηση κατά 4,3%. Παράλληλα, αξιοσημείωτη αύξηση, κατά 40,1%, σημείωσε το Μικτό Κέρδος φτάνοντας στα € 11,5 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους σε 12,11% από 9,0%, ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 80,6%, φθάνοντας στα € 6,5 εκατ. από € 3,6 εκατ. το 2025. Τέλος, τα Αποτελέσματα Προ Φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 2,6 εκατ. από ζημιές € 0,5 εκατ. το 2025. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν πρόβλεψη για το κόστος Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), υπολογισμένη με τις προκαθορισμένες (default) τιμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε επίπεδο Εταιρείας, ο Κύκλος Εργασιών της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική το Α’ Εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε σε € 72,5 εκατ. από € 69,6 εκατ. το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,1%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε € 89,8 εκατ. από € 86,4 εκατ., αυξημένος κατά 3,9%. Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5,8 εκατ., από € 3,1 εκατ. το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης του Μικτού Κέρδους κατά 42,7%, ενώ τα Αποτελέσματα Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 2,1 εκατ. έναντι ζημιών € 0,9 εκατ. το 2025.

Αναφορικά με τη θυγατρική SIDMA Bulgaria, τα Αποτελέσματα Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε € 489 χιλ., έναντι € 364 χιλ. το 2025, και το EBITDA σε € 712 χιλ. έναντι € 576 χιλ., αυξημένο κατά 23,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης του Μικτού Κέρδους κατά 17,8%. Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε € 22,1 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,6%, έναντι των € 21 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Όσον αφορά, τέλος, στα βασικά μεγέθη του Ισολογισμού, τα Ίδια Κεφάλαια σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 25,5 εκατ., ενώ η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε σε € 10,9 εκατ., και οι δανειακές του υποχρεώσεις στα € 70,4 εκατ., αυξημένες κατά 3,2% ή € 2,2 εκατ.

Οι προοπτικές για τη ζήτηση προϊόντων χάλυβα στην εσωτερική αγορά παραμένουν θετικές, βασιζόμενες κυρίως στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, και στις επενδύσεις σε ενέργεια, τουρισμό και αστικές αναπλάσεις. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μαΐου 2026, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,8% το 2026 έναντι 2,1% το 2025, διατηρώντας ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σημαντική συμβολή των επενδύσεων, που δέχονται ισχυρή ώθηση από τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των λοιπών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ωστόσο, η εξέλιξη της αγοράς έως το τέλος του έτους, εκτός της ζήτησης, θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται και από τις διεθνείς τιμές χάλυβα, το ενεργειακό κόστος, το κόστος CBAM, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις γενικότερες συνθήκες της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής.

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζει αναλόγως την πολιτική του, δίνοντας έμφαση στη βελτιστοποίηση του κεφαλαίου κίνησης, στη διατήρηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στη διασφάλιση της κερδοφορίας και της μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας για τους μετόχους του.

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