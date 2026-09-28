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Ιράν: Διαψεύδει η Τεχεράνη κάθε εμπλοκή στο περιστατικό στη RAF Fairford
Ειδήσεις
17:25 - 28 Σεπ 2026

Ιράν: Διαψεύδει η Τεχεράνη κάθε εμπλοκή στο περιστατικό στη RAF Fairford

Reporter.gr Newsroom

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Η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε σχέδιο επίθεσης κατά στρατιωτικής βάσης της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας RAF Fairford, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Η διάψευση της ιρανικής πλευράς έρχεται μετά τις συλλήψεις πέντε ανδρών, όλοι Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά στη βάση RAF Fairford με την υποψία ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η βρετανική αστυνομία εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο σύνδεσης της υπόθεσης με το Ιράν.

Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, έκανε λόγο για «αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες» από ορισμένα πρόσωπα και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να συνδεθεί το Ιράν με τις συλλήψεις.

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