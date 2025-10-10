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Παναττική απεργία των ναυτικών σωματείων την Τρίτη 14/10 για το εργασιακό νομοσχέδιο
Εργασιακά
14:17 - 10 Οκτ 2025

Παναττική απεργία των ναυτικών σωματείων την Τρίτη 14/10 για το εργασιακό νομοσχέδιο

Reporter.gr Newsroom
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Σε 24ωρη παναττική απεργία προχωρούν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΠΕΝΕΝ, διαμαρτυρόμενα για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως υποστηρίζουν, «νομιμοποιεί την 13ωρη εργασία». Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα λήξει στις 23:59, επηρεάζοντας τους απόπλους πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΜΕΝ στις 9 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το σωματείο, η εφαρμογή της 13ωρης εργασίας καταργεί ουσιαστικά τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων. «Οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσεις “δύο ημερών”, ακόμα και ανήλικους, ενώ καταργείται ο ελεύθερος χρόνος και η ξεκούραση», σημειώνει η ΠΕΜΕΝ.

Η ΠΕΜΕΝ καλεί όλα τα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν στην απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με στόχο την απόσυρση του νομοσχεδίου και την προστασία θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει ότι το νομοσχέδιο «συνιστά συνέχεια των αντιδραστικών αλλαγών των τελευταίων 15 ετών», διευρύνοντας την ευελιξία στην εργασία, καταργώντας το 8ωρο, το 5ήμερο και το 40ωρο, και οδηγώντας σε αύξηση εργατικών ατυχημάτων και εκμετάλλευσης. Το σωματείο επισημαίνει ότι τίθενται σε αμφισβήτηση οι συλλογικές συμβάσεις και η υποχρεωτικότητά τους, ενώ ενισχύεται η εργασιακή ανασφάλεια.

Συμμετοχή ρυμουλκών και επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Η συμμετοχή των ρυμουλκών αναμένεται να επηρεάσει αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων, καθώς χωρίς αυτά οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου είναι ανέφικτοι.

Η ΠΕΠΡΝ υποστηρίζει ότι η απεργία είναι αντίδραση στην καθυστέρηση των εργοδοτικών ενώσεων για ανανέωση συλλογικών συμβάσεων, στην παράνομη υπεραπασχόληση πληρωμάτων και στην καθυστέρηση τροποποίησης του ΠΔ 141. Το σωματείο ζητά την απόσυρση του νέου νομοσχεδίου και διεκδικεί 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.

Η 24ωρη απεργία αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές της Αττικής και να στείλει ισχυρό μήνυμα αντίστασης των ναυτεργατών απέναντι στις αλλαγές που, όπως υποστηρίζουν, πλήττουν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 14:22
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