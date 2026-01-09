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2026, έτος Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
09:45 - 09 Ιαν 2026

2026, έτος Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Στα χαρτιά, το 2026 στην Ελλάδα είναι έτος Μάνου Χατζιδάκι. Στην πράξη, όμως, αναμένεται να είναι έτος Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Αμερικανίδα νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας ήρθε και έκανε... θραύση με το «καλημέρα». Από τις πρώτες ημέρες της παρουσίας της κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα και να απασχολήσει τα media. Από τα πρωινάδικα μέχρι τα βραδινά talk shows και φυσικά τα social media.

Είναι χαρακτηριστικό πως ξεκίνησε να γράφει το «βιβλίο» της εν Ελλάδι παρουσίας της με δεξίωση στα μπουζούκια και εκεί που όλοι πίστεψαν πως ήρθε για τουρισμό (και ο Τασούλας για να βρει άνδρα), ξαφνικά η κα Γκιλφόιλ άρχισε να υπογραφεί συμφωνίες!

Στα διαλείμματα των deals εξακολουθεί βέβαια να πηγαίνει στον Αργυρό και να βλέπει τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ με τους αδερφούς Αγγελόπουλους, αλλά παράλληλα παραμένει πολύ δραστήρια στην... αποστολή της.

Με την παρέμβασή της στα ενεργειακά, την αναβάθμιση του λιμανιού της Ελευσίνας και την… ευχή της για το λιμάνι του Πειραιά, κατάφερε μάλιστα να βάλει φωτιά στις σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα και να αναγκάσει την ελληνική κυβέρνηση να βρει τρόπους να τους κρατήσει όλους ικανοποιημένους.

Η κάπως άκομψη έκκληση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη χώρα μας να χαλάσει τη συμφωνία με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά, έγινε προφανώς για επικοινωνιακούς λόγους. Γνώριζε πως η Ελλάδα δεσμεύεται από συγκεκριμένες συμφωνίες αλλά ως γνήσιο... τέκνο της MAGA σχολής του Ντόναλντ Τραμπ έριξε τη βόμβα. Άλλωστε, ο αναθεωρητισμός και το «ό,τι θέλουμε το πετυχαίνουμε», είναι το δόγμα της παρούσας κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Κάπως έτσι, πάντως, η Ελλάδα βρέθηκε να είναι βασικός παίκτης στη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ουκρανία και παράλληλα να αναβαθμίζει τους κόμβους της σε Ελευσίνα και Αλεξανδρούπολη, καθώς οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να συνεργαστούν με την Κίνα στον Πειραιά και τη Ρωσία στη Θεσσαλονίκη.

Κι αυτή είναι μόνο η αρχή για τη θητεία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα. Ήρθε ως μια ανάλαφρη «αποστρατευμένη» celebrity από τις ΗΠΑ και εξελίσσεται σε μια πολύ γρήγορη και αποτελεσματική dealmaker, που η δράση της μοιάζει περισσότερο με αυτή μιας πολιτικής απεσταλμένης της Ουάσιγκτον, παρά με αυτή μιας κλασικής διπλωμάτη.

Άλλωστε, ήταν παρούσα ακόμα και κατά την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Αθήνα. Σύμφωνα με όσους γνωρίζουν τα διπλωματικά πρωτόκολλα, εάν η αμερικανική πλευρά επιθυμούσε να εκπροσωπηθεί επισήμως, η παρουσία θα έπρεπε να είναι σε επίπεδο κυβερνητικού αξιωματούχου και όχι πρέσβη.

Ωστόσο, κάνεις δεν της είπε «όχι» από ελληνικής πλευράς και αξίζει να σημειωθεί η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι επιτρέπει στην κα Γκιλφόιλ να ανακοινώνει συμφωνίες των ΗΠΑ με την Ελλάδα χωρίς την απαραίτητη θεσμική διαδικασία.

Επίσης, δεν πέρασε απαρατήρητο πως η... περίφημη πια τροπολογία για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας μπήκε σε άσχετο νομοσχέδιο, χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου. «Φυτεύθηκε», δηλαδή, με αμερικανική παρέμβαση, σύμφωνα με τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης.

Κάπως έτσι, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει κάνει ήδη «άνω κάτω» την πολιτική μας ζωή και μοιάζει αποφασισμένη, αλλά και ικανή να συνεχίσει να το κάνει. Στο όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

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