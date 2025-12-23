Απαγορεύεται η είσοδος στις οικογένειες

Οι ημέρες των γιορτών αναδεικνύουν μια αμφιλεγόμενη διάταξη του νόμου για την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στους ανήλικους.

Ο νόμος ήταν προφανώς απαραίτητος, ωστόσο, είναι άραγε λογικό να απαγορεύεται η είσοδος των ανήλικων σε νυχτερινά κέντρα σε κάθε περίπτωση; Ακόμα κι αν συνοδεύονται από τους γονείς τους;

Το ερώτημα έθεσε ο στιχουργός, συγγραφέας και αρθρογράφος, Οδυσσέας Ιωάννου, ο οποίος συμμετέχει στην παράσταση του Γιώργου Νταλάρα με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε νυχτερινό κέντρο των Αθηνών.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στα social media, δεν μπορούν η γυναίκα με το παιδί του να πάνε να δουν την παράσταση και να περάσουν μαζί του τα Χριστούγεννα.

Και είναι, πράγματι, απορίας άξιο γιατί δεν επιτρέπεται ένα παιδί να πάει με τον πατέρα του σε ένα μπαρ ή σε μια μουσική παράσταση.

Ο νόμος ζητά από έναν μπάρμαν να ελέγξει να μη σερβίρει ποτό σε ανήλικο, αλλά απαγορεύει στον γονέα να έχει τον έλεγχο της κατάστασης.

Γιατί να μην μπορεί ένας 15χρονος να πάει με τους γονείς του στον Μάλαμα, τον Νταλάρα ή ακόμα και σε ένα κλαμπ που παίζουν τράπερ;

Ο γονιός, δηλαδή, δεν κρίνεται ικανός να αποφασίσει πού θα διασκεδάσει με το παιδί του, την ώρα που φυσικά τα κρούσματα με ανήλικους που μεθούν στα μπαρ είναι δυστυχώς αλλεπάλληλα.

Και άραγε τι ακολουθεί; Θα απαγορευθεί στους γονείς να πάνε με τα παιδιά τους και σε μια ταβέρνα, επειδή σερβίρεται αλκοόλ;

Επαναλαμβάνουμε, σωστή η απαγόρευση αλλά όχι να μην μπορεί ο γονιός να αποφασίζει τι είναι σωστό και τι λάθος για το παιδί του. Στην τελική αυτός έχει και την ποινική ευθύνη αν κάτι πάει στραβά.

Και σίγουρα ένα παιδί που θέλει να πάει να δει μια μουσική παράσταση είναι προτιμότερο να πάει με τη μαμά του ή τον μπαμπά του, παρά μόνο του, αντιδρώντας στην απαγόρευση. Παράλογο;