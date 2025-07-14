Χαρδαλιάς από την Ύδρα: 10,9 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του νησιού

Την προγραμματική σύμβαση για την προστασία των πρανών της παραλίας Αυλάκι στην Ύδρα υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Γιώργος Κουκουδάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Περιφερειάρχη στο νησί, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διαρκών περιοδειών του σε κάθε έναν από τους 66 Δήμους της Αττικής.

«Υπογράψαμε σήμερα με τον Δήμαρχο την προγραμματική σύμβαση για το Αυλάκι, μια από τις δημοφιλέστερες και ωραιότερες παραλίες του νησιού, η οποία με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί απολύτως ασφαλής στους κατοίκους και επισκέπτες» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ ο κ. Κουκουδάκης δήλωσε: «Με πολλή χαρά υποδεχόμαστε στην Ύδρα τον καλό φίλο, τον έμπειρο στο πεδίο Νίκο Χαρδαλιά, η παρουσία του οποίου αποτελεί μεγάλη τιμή για το νησί μας. Ο Περιφερειάρχης Αττικής ήρθε εδώ για δουλειά, για να ακούσει τα προβλήματα μας, να δώσει λύσεις και να συμπαρασταθεί στις αγωνίες μας. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 393.534 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, στοχεύει στην αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων που έχουν παρατηρηθεί στην παραλία του Αυλακίου λόγω της μορφολογίας του εδάφους, προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των επισκεπτών στην περιοχή. Βάσει της σύμβασης, το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2028.

Επί τάπητος νέες σχολικές μονάδες, διαχείριση απορριμμάτων και δίκτυο αποχέτευσης

Στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Ύδρας, βρέθηκαν επίσης τα έργα που είναι σε εξέλιξη ή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και η επιπλέον προτεραιοποίηση – σε στενή συνεργασία με τη δημοτική αρχή – έργων και παρεμβάσεων που έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία της Ύδρας.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς «η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της ολιστικής στρατηγικής για την υλοποίηση 281 έργων μείζονος σημασίας μέχρι το τέλος του 2028, θα διαθέσει κονδύλι ύψους 10,9 εκατ. ευρώ, προκειμένου να δρομολογηθούν παρεμβάσεις που θα ικανοποιήσουν χρόνια αιτήματα των κατοίκων της Ύδρας». Ανάμεσα στα προγραμματιζόμενα έργα ξεχωρίζουν η επισκευή και αποκατάσταση σχολικών μονάδων, η κατασκευή ελικοδρομίου με τη σχετική οδική πρόσβαση, οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση πρανών, η ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και έργα ολιστικής διαχείρισης υδάτων και αστικών λυμάτων.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο, επισκέφθηκε το Σαχτούρειο κληροδότημα, στο οποίο δημιουργείται βρεφονηπιακός σταθμός, χρηματοδοτούμενος από την Περιφέρεια Αττικής με το ποσό των 431.520 ευρώ. Η υλοποίηση του έργου θα καλύψει ένα πολύ σημαντικό κενό στην Ύδρα, καθώς σήμερα δεν λειτουργεί βρεφονηπιακός σταθμός στο νησί, γεγονός που προκαλεί σημαντικές δυσκολίες στους εργαζόμενους γονείς βρεφών και νηπίων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι κατά την ανακαίνιση του διατηρητέου κτηρίου θα διασωθούν και θα αναδειχθούν όλα τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά του.

Εν συνεχεία, ο κ. Χαρδαλιάς μετέβη στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Ύδρας, ένα κομβικό έργο για την αναβάθμιση της καθημερινότητας και την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ από πόρους των Τομεακών Προγραμμάτων. Το έργο, που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, ολοκληρώνει το σύστημα επεξεργασίας και το αποχετευτικό δίκτυο της Ύδρας, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη διαχείριση, δηλαδή η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων του νησιού.

«Η σημερινή παρουσία μας στην Ύδρα, αποτυπώνει την πρόθεση της περιφερειακής αρχής, αλλά και την προσωπική μου βούληση, να προσφέρουμε σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά της Μεσογείου τις υποδομές που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι και οι χιλιάδες επισκέπτες από κάθε μεριά του κόσμου» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, η δημιουργία ενός λειτουργικού και πλήρως προσβάσιμου ελικοδρομίου που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη σύνδεση του νησιού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά και η δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων, είναι η αυτονόητη και έμπρακτη απάντησή μας στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του τόπου».

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην άψογη και αποδοτική συνεργασία με τον Δήμαρχο, επισημαίνοντας ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχουν ιεραρχηθεί και επιπρόσθετες παρεμβάσεις, προκειμένου να υπάρξει μια μικρή ένταξη επιπλέον έργων από νέες χρηματοδοτικές πηγές που διεκδικεί η Περιφέρεια. «Αυτή θα είναι και η τελευταία ουσιαστική ένταξη έργων για να μπορέσουμε μετά από αυτό, στο τέλος του 2028 να κοιτάξουμε στα μάτια τους πολίτες και να τους πούμε: αυτά δεσμευτήκαμε, αυτά προχωρήσαμε, αυτά κάναμε» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στην Ύδρα, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε και τον Σταθμό Πυροσβεστικής του νησιού, όπου συνομίλησε με αξιωματικούς και πυροσβέστες για τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν μεσούσης της αντιπυρικής περιόδου.

Τον κ. Χαρδαλιά συνόδευσαν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Πρόεδρος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρης Φραγκάκης και ο Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Γιώργος Χαλκιάς. Από πλευράς του Δήμου, παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Πολιτισμού Μαίρη Κάτσικα και Νομικών Υποθέσεων & Πολεοδομικών Θεμάτων Γεωργία Μαραγκού.