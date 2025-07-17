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Νέα στρατηγική συνεργασία Βόρειας Μακεδονίας – Βρετανίας: Επενδύσεις, άμυνα και σαφές «όχι» σε κέντρα μεταναστών
Ειδήσεις
21:00 - 17 Ιουλ 2025

Νέα στρατηγική συνεργασία Βόρειας Μακεδονίας – Βρετανίας: Επενδύσεις, άμυνα και σαφές «όχι» σε κέντρα μεταναστών

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια σημαντική κίνηση για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Τίμτσο Μουτσούνσκι, και ο Βρετανός ομόλογός του, Ντέιβιντ Λάμι, υπέγραψαν στο Λονδίνο τη «Διακήρυξη Στρατηγικής Συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία προβλέπει την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας, της άμυνας και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ συνοδεύεται και από οικονομική συμφωνία ύψους έως 6 δισ. ευρώ.

Ο Τίμτσο Μουτσούνσκι χαρακτήρισε τη συνάντηση «ιστορικής σημασίας», υπογραμμίζοντας ότι η διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στις διμερείς σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν και τη διακυβερνητική οικονομική συμφωνία που υπεγράφη τον Μάιο, η οποία προβλέπει την υλοποίηση επενδυτικών έργων υποδομής στη Βόρεια Μακεδονία, με χρηματοδότηση έως και 6 δισ. ευρώ μέσω εγγύησης του βρετανικού κράτους.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας σχεδιάζει να αντλήσει άμεσα 2,2 δισ. ευρώ για ώριμα έργα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η ανακατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Ταμπάνοβτσε–Γευγελή, μέρος του πανευρωπαϊκού σιδηροδρομικού Διαδρόμου Χ. Το υπόλοιπο ποσό του δανείου θα παραμείνει στη διάθεση της χώρας για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια.

Την ίδια στιγμή, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει επιβεβαιώσει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρων επιστροφής μεταναστών των οποίων οι αιτήσεις για άσυλο έχουν απορριφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, η Βόρεια Μακεδονία ήταν μεταξύ των χωρών που είχαν εξεταστεί για την εγκατάσταση τέτοιων δομών.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας απέκλεισε εκ νέου σήμερα κατηγορηματικά το ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρων κράτησης μεταναστών στη χώρα του, βάζοντας τέλος σε σχετική φημολογία.

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