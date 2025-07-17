Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μετά από σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων – Εκτόξευση για την μετοχή της Ocado 15%

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν ανοδικά την Πέμπτη 17/7 αντιστρέφοντας την τάση των τεσσάρων τελευταίων συνεδριάσεων, με τις μετοχές να λαμβάνουν ώθηση από ισχυρά τριμηνιαία θετικά εταιρικά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε σημαντική άνοδο 0,96% στις 547,04 μονάδες βοηθούμενος από DAX και CAC.

Οι μετοχές της Ocado εκτοξεύθηκαν κατά 15% καθώς η βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ στοχεύει σε θετικές ταμειακές ροές. Η μετοχή της σημείωσε άλμα μετά τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων οικονομικών της αποτελεσμάτων, στα οποία η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 13% σε ετήσια βάση, στα £674 εκατομμύρια (περίπου 903 εκατ. δολάρια). Σημειώνεται ότι η Ocado απέκλεισε τα αποτελέσματα της θυγατρικής Ocado Retail από τα συνολικά της στοιχεία, ακυρώνοντας ουσιαστικά τις προβλέψεις των περισσότερων αναλυτών.

Στα επιμέρους, ο γερμανικός DAX έκλεισε την ημέρα με σημαντική άνοδο 1,49% στις 24.367,47 μονάδες, ο γαλλικός CAC έκλεισε με κέρδη 1,29% στις 7.822,00 μονάδες και ο βρετανικός FTSE ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση κερδίζοντας 0,52% στις 8.972,64 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ στο Μιλάνο σημείωσε κέρδη της τάξης του 0,92% και τερμάτισε στις 40.128,70 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ολοκλήρωσε την ημέρα με κέρδη 0,84% στις 14.003,00 μονάδες.