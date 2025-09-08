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Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Fed; Τρία πρόσωπα στη λίστα του Τραμπ
Ειδήσεις
14:13 - 08 Σεπ 2025

Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Fed; Τρία πρόσωπα στη λίστα του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει καταλήξει σε τρία πρόσωπα ανάμεσα από τα οποία θα επιλέξει τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), στη θέση του Τζερόμ Πάουελ.

Ο Τραμπ επικρίνει σχεδόν σε καθημερινή βάση τον Πάουελ επειδή δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε μείωση των επιτοκίων όπως εκείνος είχε ζητήσει. Έφτασε σε σημείο να τον απειλήσει και με απόλυση, κάτι που βέβαια δεν μπορεί να κάνει, ωστόσο, ήδη έχει καταλήξει σε τρία πρόσωπα που προκρίνει για τη θέση.

Ο σύμβουλός του Κέβιν Χάσετ, το νυν μέλος της διοίκησης, Κρίστοφερ Γουόλερ και το πρώην μέλος, Κέβιν Γουόρς είναι στην κορυφή της λίστας του.

Kevin Hassett, 63 ετών, Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου (NEC)

Οικονομολόγος και μακροχρόνιος σύμβουλος Ρεπουμπλικανών, σύμβουλος του Λευκού Οίκου από το 2017 ως το 2019, και τώρα κορυφαίο στέλεχος του συμβουλίου του Τραμπ. Υποστηρίζει έντονα τις πολιτικές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των δασμών, και έχει επικρίνει τον Πάουελ για τα υψηλά επιτόκια. Έχει επίσης υποστηρίξει την απόλυση του επικεφαλής του Bureau of Labor Statistics μετά την αναθεώρηση των στοιχείων απασχόλησης.

Christopher Waller, 66 ετών, μέλος του Δ.Σ. της Fed

Σύμφωνα με το Reuters ο Γουόλερ ήταν επικεφαλής οικονομολόγος της Fed στο Σαιντ Λούις πριν τον τοποθετήσει ο Τραμπ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed το 2020. Είναι ανάμεσα στους πρώτους που πρότειναν αύξηση των επιτοκίων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού το 2021. Φέτος, ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Τον Ιούλιο διαφώνησε με την απόφαση να μην μειωθούν τα επιτόκια.

Kevin Warsh, 55 ετών, πρώην μέλος της Fed

Διορίστηκε από τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους το 2006 και υπηρέτησε ως σύνδεσμος του Bernanke με τη Wall Street κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2007–2009. Εκφράστηκε επικριτικά για το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της Fed, υποστηρίζοντας ότι επηρέασε δυσμενώς τη δημοσιονομική πολιτική. Παραιτήθηκε το 2011. Ο Τραμπ τον είχε σχεδόν διορίσει ήδη το 2018 και αργότερα δήλωσε ότι το μετάνιωσε. Από τότε, μέσω δημόσιων εμφανίσεων και άρθρων, έχει επικρίνει εντόνως τη Fed.

Υπενθυμίζεται πως η θητεία του Πάουελ λήγει τον Φεβρουάριο του 2026.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 14:27
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