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Μεγάλη απεργία στο μετρό του Λονδίνου: Ελάχιστη ή καθόλου εξυπηρέτηση έως την Πέμπτη (11/9)
Ειδήσεις
14:17 - 08 Σεπ 2025

Μεγάλη απεργία στο μετρό του Λονδίνου: Ελάχιστη ή καθόλου εξυπηρέτηση έως την Πέμπτη (11/9)

Reporter.gr Newsroom
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Η Transport for London (TfL), η εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό, γνωστό και ως Tube, προειδοποίησε ότι από Δευτέρα (8/9) έως Πέμπτη (11/9) θα υπάρξει ελάχιστη ή καθόλου εξυπηρέτηση λόγω της πρώτης μεγάλης απεργίας σε διάστημα δύο ετών.

Το συνδικάτο RMT κήρυξε απεργία στο μετρό, το οποίο μεταφέρει έως και πέντε εκατομμύρια επιβάτες την ημέρα, καθώς αγωνίζεται για καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας.

Οι οδηγοί απεργούν μαζί με τους εργαζομένους στη σηματοδότηση και τη συντήρηση, αφού απέρριψαν την πρόταση της TfL για αύξηση μισθών κατά 3,4%. Οι εργαζόμενοι απαιτούν, επίσης, μείωση των ωρών εργασίας τους.

«Δεν απεργούμε για να διαταράξουμε τις μικρές επιχειρήσεις ή το κοινό», δήλωσε εκπρόσωπος της RMT και πρόσθεσε: «Αυτή η απεργία προχωρά λόγω της αδιάλλακτης στάσης της διοίκησης της TfL και της άρνησής της να εξετάσει έστω και μια μικρή μείωση της εβδομάδας εργασίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 14:26
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