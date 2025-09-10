Τουρισμός: Η νέα ταυτότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασε τη νέα ταυτότητα τόπου (place brand) στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, την εκδήλωση άνοιξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος τόνισε τη σημασία της νέας ταυτότητας και την ανάγκη η Πελοπόννησος να αποκτήσει μια συνεκτική και εξωστρεφή εικόνα.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, παρουσιάζοντας αναλυτικά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε – από τη σύλληψη της ιδέας, τη διαβούλευση και την έρευνα, μέχρι την υλοποίηση. Όπως σημείωσε, «το πιο δύσκολο κομμάτι ξεκινά τώρα: η εφαρμογή και η ζωντανή αξιοποίηση του brand από όλους μας». Ακολούθησε η προβολή του επίσημου βίντεο του νέου brand, το οποίο συμπύκνωσε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Πελοποννήσου, τη μνήμη και την περηφάνια, αλλά και τις προσδοκίες των κατοίκων.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με διάλογο μεταξύ του Περιφερειάρχη και του συγγραφέα Πάνου Δημάκη, που έδωσε μια πιο ανθρώπινη διάσταση στην έννοια της ταυτότητας τόπου, αναφερόμενος σε καλές πρακτικές του εξωτερικού. Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, χαιρέτησε η διεθνής εμπειρογνώμονας, Magdalena Florek, συνιδρύτρια και μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης Place Branding.

Συμμετοχική διαδικασία και στρατηγική ανάπτυξης

Η νέα ταυτότητα τόπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντάσσεται σε ολοκληρωμένη στρατηγική place branding βασισμένη σε διεθνείς πρακτικές και πλαισιώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, αναπτυσσόμενο σε οκτώ πυλώνες: πολιτισμός, αγροδιατροφή, τουρισμός, επιχειρηματικότητα, κοινωνική συνοχή, πράσινη μετάβαση, καινοτομία και ψηφιακή μετάβαση. Το νέο λογότυπο, εμπνευσμένο από το γράμμα «Π», συνδυάζει αφαιρετικά εικονίδια που αντλούν έμπνευση από τη φύση, την ιστορία, την παραγωγική δραστηριότητα, τον πολιτισμό και το τοπίο της Πελοποννήσου, ενώ η χρωματική παλέτα, τα εικαστικά μοτίβα και οι γραμματοσειρές συνθέτουν μια ενιαία οπτική ταυτότητα.

Η δημιουργία του brand βασίστηκε σε συμμετοχική διαδικασία: περισσότεροι από 1.000 πολίτες συμμετείχαν σε έρευνες, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις και ομάδες εργασίας με πάνω από 50 θεσμικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν σε ένα ολοκληρωμένο Brand Book, που περιλαμβάνει το αφήγημα, την οπτική και λεκτική ταυτότητα, καθώς και οδηγίες εφαρμογής.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Το νέο place brand είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ανήκει σε όλους όσους ζουν, εργάζονται, επενδύουν και επισκέπτονται την Πελοπόννησο». Υπογράμμισε ότι η νέα ταυτότητα «θέτει τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη και διασφαλίζει ότι το όραμά μας θα ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της Περιφέρειας».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, τόνισε: «Η διαδικασία που ακολουθήσαμε βασίστηκε σε επιστημονική μεθοδολογία, διεθνείς πρακτικές και τη συμμετοχή της κοινωνίας. Το επόμενο στάδιο είναι η ενσωμάτωση του brand στην πράξη – το στοίχημα που θα κερδηθεί με συλλογική προσπάθεια».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρόεδροι επιμελητηρίων και φορέων, καθώς και άνθρωποι του επιχειρηματικού και πολιτιστικού χώρου, δίνοντας το στίγμα ότι η νέα ταυτότητα ανήκει πραγματικά σε όλους.