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Intralot: Διευκρινήσεις και οδηγίες για την προτεινόμενη αμοιβή παραστάσεως ύψους €40 ανά ομολογία
Ανακοινώσεις
18:35 - 10 Σεπ 2025

Intralot: Διευκρινήσεις και οδηγίες για την προτεινόμενη αμοιβή παραστάσεως ύψους €40 ανά ομολογία

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια της από 25.08.2025 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους Ομολογιούχους σε Συνέλευση, και αναφορικά με την προτεινόμενη αμοιβή παραστάσεως ύψους σαράντα (40) ευρώ ανά Ομολογία που κατέχεται και ψηφίζεται (εφεξής η «Αμοιβή»), παρατίθενται οι κατωτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες. 

Δικαιούχος της Αμοιβής είναι έκαστος Ομολογιούχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος παρευρίσκεται νομίμως (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) σε οποιαδήποτε Συνέλευση, αρχική ή επαναληπτική, η οποία βρίσκεται στην απαιτούμενη απαρτία για ένα ή περισσότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και συνακόλουθα δύναται να λάβει αποφάσεις δια ψηφοφορίας για τα θέματα αυτά, και ψηφίζει, με το σύνολο των ομολογιών του δια των οποίων παρίσταται, για όλα τα θέματα τα οποία τίθενται σε ψηφοφορία στην εκάστοτε Συνέλευση (αρχική ή τυχόν επαναληπτική) (εφεξής ο «Δικαιούχος»).

Περαιτέρω, η Αμοιβή, υπό τις ανωτέρω λοιπές προϋποθέσεις, τυγχάνει καταβλητέα μόνο εφόσον τελικώς εγκριθούν, είτε από την αρχική Συνέλευση είτε από τυχόν επαναληπτικές αυτής, όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τελικώς όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, το ποσό της Αμοιβής δεν θα τυγχάνει καταβλητέο.

Το ποσό της Αμοιβής, εφόσον τυγχάνει καταβλητέο, και μετά την αφαίρεση τυχόν νομίμων παρακρατήσεων, θα καταβληθεί στους Δικαιούχους άπαξ και δεν θα διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που αυτοί παρευρεθούν και ψηφίσουν σε περισσότερες της μίας Συνελεύσεις.

Το ποσό της Αμοιβής καταβάλλεται στους Δικαιούχους μέσω του Διαχειριστή Πληρωμών του ΚΟΔ, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ATHEXCSD», με αναλογική εφαρμογή του όρου 12 (Καταβολές) του Προγράμματος ΚΟΔ, επί τη βάσει αρχείου δικαιούχων το οποίο θα καταρτισθεί δια των συστημάτων της ATHEXCSD σύμφωνα με τα στοιχεία παράστασης και ψήφου των Ομολογιούχων.

Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τις Ομολογίες που τηρούνται σε συλλογικούς λογαριασμούς κινητών αξιών (omnibus accounts), η πληρωμή της Αμοιβής θα γίνει με ευθύνη των Συμμετεχόντων μέσω της αλυσίδας θεματοφυλακής. Σε περίπτωση Ομολογιούχων με θέση σε πολλαπλούς Συμμετέχοντες, η καταβολή θα εκκινήσει από τον Συμμετέχοντα στον οποίο ο Ομολογιούχος έχει τη μεγαλύτερη θέση, μετά στον Συμμετέχοντα με την αμέσως μικρότερη θέση κ.ο.κ. έως ότου καλυφθεί το πληρωτέο ποσό.

Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τον χρόνο καταβολής της Αμοιβής, εφόσον τυγχάνει καταβλητέα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εκδότριας μετά το πέρας της Συνέλευσης και των τυχόν επαναληπτικών αυτής.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 19:09
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